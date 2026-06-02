Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘തിരിച്ചടി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 9:40 AM IST

    ‘തിരിച്ചടി വലുതായിരിക്കും’ -മന്ത്രിമാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ സന്ദർശിച്ചതിനെതിരെ റിജിൽ മാക്കുറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    mopkpk
    cancel

    കണ്ണൂർ: നിരന്തരം വർഗീയ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച എസ്.എൻ.ഡി.പി നേതാവ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെയും മകനും എൻ.ഡി.എ കൺവീനറുമായ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെയും യു.ഡി.എഫ് മന്ത്രിമാർ സന്ദർശിക്കുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി കെ.പി.സി.സി അംഗം റിജിൽ മാക്കുറ്റി. തിരിച്ചടി വലുതായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    ‘നാടിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഈഴവനും ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്തില്ല. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നേതൃത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടി വലുതായിരിക്കും’ -റിജിൽ പറഞ്ഞു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ സന്ദർ​ശിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടിയിരുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാർത്തികപ്പള്ളിയിലെ എസ്.എൻ.ഡി.പി യൂനിയൻ പ്രസിഡന്റ് അശോക പണിക്കരുടെ വസതിയിലായിരുന്നു ചെന്നിത്തല- തുഷാർ കൂടിക്കാഴ്ച.

    സൗഹൃദസന്ദർശനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസിന്റെ ജനപ്രിയ നേതാവുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ താൻ സ്‌നേഹപൂർവം സ്വീകരിച്ചതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ദീർഘകാലത്തെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നേതൃപാടവവും അനുഭവസമ്പത്തും തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ചെന്നിത്തലയെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രചോദനമാണെന്നും തുഷാർ കുറിച്ചു. മന്ത്രിക്ക് ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യവും ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളിൽ കൂടുതൽ വിജയവും ആശംസിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആലുവയിലെ വസതിയിലെത്തിയായിരുന്നു തുഷാർ സന്ദർശിച്ചത്. ഈ സന്ദർശനം രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നെങ്കിലും കേവലം ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നതിനായുള്ള യാത്ര മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു തുഷാറിന്റെ പ്രതികരണം.

    സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ടതെന്നും, എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഉടൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും തുഷാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Thushar Vellappallyrijil makkuttyVellappally Natesan
    Similar News
    Next Story
    X