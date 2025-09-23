Begin typing your search above and press return to search.
    ബി. അശോകിന്‍റെ സ്ഥലമാറ്റം: കേസിൽ ഗവർണറെ കക്ഷി ചേർത്തത് നീക്കി

    DR B Ashok
    ഡോ. ബി. അശോക്

    കൊച്ചി: കൃഷി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മുതിർന്ന ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡോ. ബി. അശോകിന്‍റെ സ്ഥലം മാറ്റം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹരജിയിലെ എതിർകക്ഷി സ്ഥാനത്ത്​ നിന്ന്​ ഗവർണറെ സെൻ​ട്രൽ അഡ്​മിനിസ്​ട്രേറ്റീവ്​ ട്രൈബ്യൂണൽ (സി.എ.ടി) നീക്കം ചെയ്തു.

    ഹരജിയിൽ ഗവർണറുടെ താൽപര്യമെന്തെന്ന്​ ട്രൈബ്യൂണൽ വാക്കാൽ ആരാഞ്ഞു. തുടർന്ന്​ ഗവർണറെ കക്ഷി സ്ഥാനത്ത്​ നിന്ന്​ നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് അശോകിന്‍റെ അഭിഭാഷക തന്നെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഗവർണറെ കക്ഷി ചേർത്ത നടപടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഈ വിഷയം അടിയന്തരമായി തീർപ്പാക്കാൻ ഹൈകോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

    അശോകിനെ കെ.ടി.ഡി.എഫ്.സി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയ നടപടി​ സ്​റ്റേ ചെയ്തുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവ്​ നിലനിൽക്കേ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചെങ്കിലും അതും സി.എ.ടി സ്​റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ രണ്ട്​ ഇടക്കാല ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെയാണ് സർക്കാർ ​ഹൈകോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത്.

    സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ കേരള ഐ.എ.എസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഹരജി 29നും ബി. അശോകിന്‍റെ ഹരജികൾ 30നും ട്രൈബ്യൂണൽ പരിഗണിക്കും. സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് ബോർഡിന്റെ (സി.എസ്​.ബി) ശിപാർശ വേണം എന്ന സി.എ.ടിയുടെ 2023ലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവും സർക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. ഇതടക്കം സി.എ.ടി പരിഗണിക്കാനാണ്​ ഹൈകോടതി നിർദേശിച്ചത്​.

