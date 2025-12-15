Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅഴിയൂരിൽ എസ്.ഡി.പി.ഐ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:05 PM IST

    അഴിയൂരിൽ എസ്.ഡി.പി.ഐ ജയിച്ച വാർഡിൽ എൽ.ഡി.എഫിന് ഏഴ് വോട്ട്, ആറാംസ്ഥാനം; ഒരു വാർഡിൽ സി.പി.എമ്മിന് 10 വോട്ട് മാത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    അഴിയൂരിൽ എസ്.ഡി.പി.ഐ ജയിച്ച വാർഡിൽ എൽ.ഡി.എഫിന് ഏഴ് വോട്ട്, ആറാംസ്ഥാനം; ഒരു വാർഡിൽ സി.പി.എമ്മിന് 10 വോട്ട് മാത്രം
    cancel
    Listen to this Article

    വടകര: കനത്ത പോരാട്ടം നടന്ന അഴിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മൂന്ന് വാർഡുകളിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ദയനീയ പരാജയം. ഒരു വാർഡിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് വെറും ഏഴുവോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. എസ്.ഡി.പി.ഐ ജയിച്ച 20-ാം വാർഡിലാണ് സംഭവം.

    രണ്ടാംസ്ഥാനത്ത് മുസ്‌ലിംലീഗാണ്. വെൽഫെയർ പാർട്ടി, ബിജെപി, അപരൻ എന്നിവർക്കും പുറകിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി.

    എസ്.ഡി.പി.ഐ സ്ഥാനാർഥി സബാദ് വി.പിക്ക് 721ഉം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി നവാസ് നെല്ലോളിക്ക് 531ഉം വോട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സി.പി.എം-എസ്.ഡി.പി.ഐ കൂട്ടുകെട്ട് ആരോപിച്ച് യു.ഡി.എഫ് രംഗത്തുവന്നു. എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി അജേഷ് കെ.​എമ്മിന് ഏഴുവോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്.

    പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡായ പൂഴിത്തലയിൽ സി.പി.എം സ്ഥാനാർഥിക്ക് വെറും 10 വോട്ടുകൊണ്ട് തൃപ്തിയടയേണ്ടിവന്നു. ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി സാജിദ് നെല്ലോളി 684 വോട്ടിന് ജയിച്ച ഈ വാർഡിൽ എസ്.ഡി.പി.ഐ പ്രതിനിധി സാലിം പുനത്തിൽ 483 വോട്ടുനേടിയപ്പോൾ സി.പി.എം സ്ഥാനാർഥി കെ.കെ. ഹമീദിന് 10 വോട്ടുകളുമായി നാലാം സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SDPI#azhiyurLDFCPM
    News Summary - Azhiyur panchayath LDF got seven votes in sixth place SDPI won
    Similar News
    Next Story
    X