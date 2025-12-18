Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപാരഡിപ്പാട്ടിലെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 11:15 PM IST

    പാരഡിപ്പാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം സി.പി.എമ്മിനെ തിരിച്ചടിക്കുന്നു; നിയമസഹായം വാഗ്ദാനംചെയ്ത് കോൺഗ്രസ്

    text_fields
    bookmark_border
    സിനിമ വിലക്കിയ മോദി സർക്കാറിന്‍റെയും പാരഡിപ്പാട്ടിനെതിരായ പിണറായി സർക്കാറിന്‍റെയും നിലപാട് ഒന്നുതന്നെയെന്ന് വിമർശനം
    പാരഡിപ്പാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം സി.പി.എമ്മിനെ തിരിച്ചടിക്കുന്നു; നിയമസഹായം വാഗ്ദാനംചെയ്ത് കോൺഗ്രസ്
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ത​രം​ഗ​മാ​യ ‘പോ​റ്റി​യേ... കേ​റ്റി​യേ... സ്വ​ർ​ണം ചെ​മ്പാ​യ്​ മാ​റി​യേ...’ പാ​ര​ഡി​പ്പാ​ട്ടി​നെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വി​വാ​ദം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ തോ​ൽ​വി​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ പാ​ട്ട്​ അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്​​ത​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സം വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ച​ർ​ച്ച ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പാ​ട്ടി​​നെ​തി​രെ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ പാ​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​സാ​ദ്​ കു​ഴി​ക്കാ​ല ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ മ​ത​വി​കാ​രം വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ വ​കു​പ്പ്​ ചു​മ​ത്തി ര​ച​യി​താ​വ്​ അ​ട​ക്കം നാ​ലു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ പാ​ട്ടി​ന്‍റെ പി​ന്ന​ണി​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​മ​ട​ക്കം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും​ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    പാ​ട്ടി​നെ ആ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മാ​യി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ക​യാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​നാ​വ​ശ്യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്​​ തി​രി​ഞ്ഞു​കൊ​ത്തു​മെ​ന്നും​ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്ത് ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​​മേ​ള​യി​ൽ ചി​ല ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നാ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നു​മെ​ല്ലാം ആ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു​മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. സി​നി​മ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ട​ല്ലേ പാ​ര​ഡി​പ്പാ​ട്ടി​ൽ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ്​ ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ചോ​ദ്യ​മു​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​തു.

    പൊ​തു​വി​ൽ ഹൈ​ന്ദ​വ വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​രു​മ്പോ​ൾ രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യും മ​റ്റു സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​​ല്ലെ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ പാ​ട്ട്​ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. മു​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​മെ​തി​രെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ഭ​ക്​​തി​ഗാ​ന സം​ഗീ​ത​ത്തോ​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പാ​ട്ടു​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന്ന്​ ഇ​തി​ലൊ​ന്നും പ്ര​ശ്നം തോ​ന്നാ​തി​രു​ന്ന സി.​പി.​എം ഇ​പ്പോ​ൾ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വി​ഭാ​ഗീ​യ പ​ര​ത്താ​നാ​ണെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    നിയമസഹായം വാഗ്ദാനംചെയ്ത്​​ കോൺഗ്രസ്

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ‘പോ​റ്റി​യെ കേ​റ്റി​യേ’ എ​ന്ന ഗാ​ന​മെ​ഴു​തി​യ ജി.​പി. കു​ഞ്ഞ​ബ്​​ദു​ല്ല​ക്ക്​ കേ​സി​നെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​ എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ അ​ല​യ​ടി​ക്കു​ന്ന പാ​ര​ഡി ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ ശി​ൽ​പി​യാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ലു​ള്ള കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ത്ര​യേ​റെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച വ​രി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ൽ​ത​ട്ടി അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​മ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തെ​ന്ന്​ എം.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ശാ​സ്താ​വി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണം കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച​വ​ർ ഇ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ എ​ല്ലാ പ​ദ​വി​ക​ളും നി​ല​നി​ർ​ത്തി അ​ധി​കാ​രം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ മു​റി​വേ​ൽ​പി​ച്ച്​ അ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ കൊ​ള്ള​യാ​ണ് കു​റ്റ​ക​രം. ആ ​കൊ​ള്ള​യെ പാ​ട്ടാ​ക്കി​യ​വ​ർ വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രാ​കു​ന്ന​ത്​ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ നേ​ർ​ച്ചി​ത്ര​മാ​ണ്. സി.​പി.​എം അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ വ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന​തി​ന് ഈ ​ഗാ​നം ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:political controversyCPMKerala
    News Summary - Ayyappa song: Political controversy hits CPM hard
    Similar News
    Next Story
    X