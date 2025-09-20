Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 7:08 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 7:08 AM IST

    ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം ഇന്ന്; മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും

    3500 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍; മൂ​ന്ന് സെ​ഷ​നു​ക​ള്‍
    ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം ഇന്ന്; മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    പ​മ്പ: ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് പ​മ്പ മ​ണ​പ്പു​റ​ത്ത് ദേ​വ​സ്വം​ബോ​ർ​ഡ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. രാ​വി​ലെ ആ​റ് മു​ത​ല്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. 8.30 മു​ത​ല്‍ 9.30 വ​രെ ഭ​ജ​ന്‍ ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ കൈ​ത​പ്രം ദാ​മോ​ദ​ര​ന്‍ ന​മ്പൂ​തി​രി​യു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​നം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ദേ​വ​സ്വം​വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​ജി. രാ​ജ​മാ​ണി​ക്യം സ​മീ​പ​ന രേ​ഖ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12 മു​ത​ല്‍ ത​ത്ത്വ​മ​സി, ശ്രീ​രാ​മ സാ​കേ​തം, ശ​ബ​രി എ​ന്നീ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല മാ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ലാ​ന്‍, ആ​ത്മീ​യ ടൂ​റി​സം സ​ര്‍ക്യൂ​ട്ട്, ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ആ​ള്‍ക്കൂ​ട്ട നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രേ സ​മ​യം ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ക്കും. ര​ണ്ട് മു​ത​ല്‍ വി​ജ​യ് യേ​ശു​ദാ​സ് ന​യി​ക്കു​ന്ന അ​യ്യ​പ്പ ഗാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കോ​ര്‍ത്തി​ണ​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യു​മു​ണ്ടാ​കും. 3.20 ന് ​ച​ര്‍ച്ച​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹ​ര​ണ​വും തു​ട​ര്‍ന്ന് പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യി​ല്‍ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​ട​ക്കും. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ ശ​ബ​രി​മ​ല ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തും.

