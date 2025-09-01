Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅയ്യപ്പസംഗമം: ഹരജി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 10:51 PM IST

    അയ്യപ്പസംഗമം: ഹരജി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്‍റെ പരിഗണനക്ക്​ വിട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    അയ്യപ്പസംഗമം: ഹരജി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്‍റെ പരിഗണനക്ക്​ വിട്ടു
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ഈ ​മാ​സം 20ന് ​ന​ട​ത്താ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി ദേ​വ​സ്വം ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വി​ട്ടു. ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും പൊ​തു​ഖ​ജ​നാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹൈ​ന്ദ​വീ​യം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി എം. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഹ​ര​ജി അ​വ​ധി​ക്കാ​ല ബെ​ഞ്ചാ​യ​ ജ​സ്റ്റി​സ് അ​നി​ൽ കെ. ​ന​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ എം.​ബി. സ്​​നേ​ഹ​ല​ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്​ മു​മ്പാ​കെ​യാ​ണ്​ എ​ത്തി​യ​ത്​. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ക​ർ ആ​രെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​റി​യ​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി ദേ​വ​സ്വം ​ബെ​ഞ്ചി​ന്​ വി​ട്ട​ത്. ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ഫ​ണ്ട് ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം. ഹി​ന്ദു​മ​ത ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട ‘ത​ത്വ​മ​സി’​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ണം ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന​ത്​ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. മ​ത​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:highcourtDevaswom Board BenchAyyappa sangamamKerala NewsSabarimala
    News Summary - Ayyappa Sangamam: Petition referred to Devaswom Bench
    Similar News
    Next Story
    X