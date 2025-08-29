Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമലയുടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 6:54 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 6:54 PM IST

    ശബരിമലയുടെ പുരോഗതിക്ക്​ അയ്യപ്പ സംഗമം വഴിവെക്കും -എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    text_fields
    bookmark_border
    രാഹുലിന്‍റെ സസ്​പെൻഷനിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഒത്തുകളിച്ചെന്ന്​​
    ശബരിമലയുടെ പുരോഗതിക്ക്​ അയ്യപ്പ സംഗമം വഴിവെക്കും -എം.വി. ഗോവിന്ദൻ
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: വർഗീയ വാദികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കേണ്ടവരാണ്​ വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലപാടാണ്​ സി.പി.എം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നതെന്നും ശബരിമലയുടെ പുരോഗതിക്ക്​ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുമെന്നും സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനെതിരായ ഒരുനിലപാടും സി.പി.എം സ്വീകരിക്കില്ല. വിശ്വാസികൾ ഏറെയുള്ള സമൂഹത്തിൽ അവരെകൂടി പരിഗണിച്ചാണ്​ മുന്നോട്ടുപോവുക.

    പാർട്ടി എന്നും വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ്​. നാളെയും അങ്ങനെയായിരിക്കും. അയ്യപ്പ സംഗമം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ചർച്ചയാകുമെന്ന്​ കരുതുന്നില്ല. എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും അതിലേക്ക്​ ക്ഷണിക്കും. എന്നാൽ വർഗീയവാദികളെ ക്ഷണിക്കില്ല. യഥാർഥ വിശ്വാസികൾക്ക്​ വർഗീയ വാദികളാകാനും വർഗീയ വാദികൾക്ക്​ യഥാർഥ വിശ്വാസികളാവാനും കഴിയില്ല. സംഗമത്തിനെതിരെ ബി.ജെ.പി വിമർശനമുന്നിയിക്കുന്നത്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ സംസ്​​ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്​ രാജീവ്​ ചന്ദ്രശേഖർ തന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ സംഗമത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കുമെന്ന്​ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, ലൈംഗികാരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന്​ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന്​ സസ്​പെൻഡ്​ ചെയ്തതിൽ നേതാക്കളുടെ ഒത്തുകളി​ നടന്നെന്ന്​ എം.വി. ഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒരാളെ സസ്​പെൻഡ്​ ചെയ്താൽ അയാൾ പാർട്ടി വഴി ആർജിച്ച സ്ഥാനമാണങ്ങൾ രാജിവെക്കണമെന്നാണ്​ കോൺഗ്രസ്​ ഭരണഘടന പറയുന്നത്​. എന്നാൽ രാഹുൽ എം.എൽ.എ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല കാലാവധി പറയാതെ സസ്​​പെൻഡ്​ ചെയ്തതിനാൽ രാഹുലിന്​ 30 ദിവസത്തിനുശേഷം പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്താനുമാകും. ഇതിന്​ നിയമ തടമുണ്ടാവുമുണ്ടാകില്ല. ഇത്​ ഒത്തുകളിയാണ്.​ മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം മാത്രമാണെന്നാണ് പുറത്തുവന്നത്​. ഒരപാട്​ ബാക്കികിടക്കുകയാണ്​. രാഹുലിന്‍റെ രാജിക്കായി സി.പി.എം ഒറ്റക്ക്​ സമരം നടത്താനാലോചിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

    അതിക്രൂരമായ രാഹുലിന്‍റെ നടപടികൾ ജനങ്ങളുടെ മനസിൽ നിന്ന്​ മായ്​ച്ചുകളയാൻ ഒരുവിഭാഗം കോൺഗ്രസ്​ നേതാക്കൾ തന്നെ രംഗത്തുവരികയാണ്​. നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നത്തിൽ ലജ്ജിച്ച്​ തലതാഴ്ത്തുന്നതിനുപകരം കോൺഗ്രസ്​ അക്രമ പാതയിലാണ്​. അതാണ്​ ക്ലിഫ്​ ഹൗസിലേക്ക്​ തീപന്തമടക്കം എറിയുന്ന നിലയുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MV GovindanAyyappa sangamam
    News Summary - Ayyappa Sangamam for the progress of Sabarimala says MV Govindan
    Similar News
    Next Story
    X