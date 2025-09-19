Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 19 Sept 2025 11:06 PM IST
    date_range 19 Sept 2025 11:06 PM IST

    അയ്യപ്പസംഗമം: ജീവനക്കാരുടെ ചെലവ്​​ ദേവസ്വം ഫണ്ടിൽനിന്ന്​ വഹിക്കാമെന്ന ഉത്തരവിന്​ സ്​റ്റേ

    ayyappa sangamam
    കൊ​ച്ചി: പ​മ്പാ​തീ​ര​ത്ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ ചെ​ല​വ്​ ക്ഷേ​ത്ര ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ഹി​ക്കാ​മെ​ന്ന മ​ല​ബാ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ സ്​​റ്റേ.

    ദേ​വ​സ്വം ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത്​ കാ​സ​ർ​കോ​ട് നീ​ലേ​ശ്വ​രം സ്വ​ദേ​ശി​യും ക്ഷേ​ത്രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ എ.​വി. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും മ​ല​ബാ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ​യും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ കോ​ട​തി, ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് പോ​കാ​ൻ സ്വ​മേ​ധ​യാ ത​യാ​റാ​യ ക്ഷേ​ത്രം ട്ര​സ്റ്റി​മാ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​ യാ​ത്ര, ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യു​ള്ള ചെ​ല​വ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​ണ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    TAGS:Kerala High CourtdevaswomAyyappa sangamamKerala NewsSabarimala
    News Summary - Ayyappa Sangam: Order to cover employees' expenses from Devaswom fund stays
