    അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം: എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്, എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി പി​ന്തു​ണ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ മ​യ​പ്പെ​ട്ട്​​ ബി.​ജെ.​പി

    എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മോ എ​ന്നും​ ആ​ശ​ങ്ക
    Ayyappa Sangam:N.S.S., S.N.D.P. supports
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ ലം​ഘി​ക്ക​രു​ത്​ എ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഉ​പാ​ധി​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്​​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സും എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യും പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ്​ മ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബി.​ജെ.​പി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ നാ​ട​ക​മെ​ന്നും ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മെ​ന്നും​ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ബി.​ജെ.​പി, നി​ല​വി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി സ​ർ​ക്കാ​രും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും മാ​നി​ക്ക​ണം എ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​മ​ട​ക്കം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​മാ​രെ സം​ഗ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക്ഷ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും​ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ ത​ന്നെ അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഏ​റെ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മോ എ​ന്ന്​ ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

    ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യാ​വൂ എ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​പാ​ട്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റും മു​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കു​മ്മ​നം രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​നും മാ​ത്രം പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന്​ ആ​ദ്യ​മേ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. ഹി​ന്ദു സ​നാ​ത​ന ധ​ർ​മ്മ​ത്തെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ സം​ഗ​മ​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ എ​തി​ർ​ത്തെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ല​വി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന കാ​ല​ത്ത്​ അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്​​ത​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യെ​ടു​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം, യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച്​ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട് തി​രു​ത്ത​ണം, സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ മു​ക്​​ത​മാ​ക്കി എ​ല്ലാ ഹി​ന്ദു സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം, ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ലം​ഘ​ന​മു​ണ്ടാ​വ​രു​ത്​ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ​ പാ​ർ​ട്ടി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Ayyappa Sangam: N.S.S., S.N.D.P. were supporting
