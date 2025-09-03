Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅയ്യപ്പ സംഗമം: പന്തളം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 12:09 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 12:09 AM IST

    അയ്യപ്പ സംഗമം: പന്തളം കൊട്ടാരത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ​ ദേവസ്വം ബോർഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    അയ്യപ്പ സംഗമം: പന്തളം കൊട്ടാരത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ​ ദേവസ്വം ബോർഡ്
    cancel

    പ​ന്ത​ളം: ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ന്ത​ളം കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും.

    പ​ന്ത​ളം കൊ​ട്ടാ​രം ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ നി​ല​പാ​ട്​ അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​നു​ന​യ​നീ​ക്കം. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്ത്രീ ​പ്ര​വേ​ശ​നം വി​വാ​ദ​മാ​യ സ​മ​യ​ത്ത്​ പ​ന്ത​ളം കൊ​ട്ടാ​രം നാ​മ​ജ​പ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം കൊ​ണ്ട് ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് എ​ന്ത് ഗു​ണ​മാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക എ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ​ന്ത​ളം കൊ​ട്ടാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2018 ലെ ​നാ​മ​ജ​പ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് കേ​സു​ക​ളും എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കൊ​ട്ടാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ന്ത​ളം കൊ​ട്ടാ​ര​വു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന വി​വ​രം പ​ന്ത​ളം കൊ​ട്ടാ​രം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കൊ​ട്ടാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യി കൊ​ട്ടാ​രം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Devaswom BoardPandalam PalaceAyyappa sangamamSabarimalaLatest News
    News Summary - Ayyappa Sangam: Devaswom Board to persuade Pandalam kottaram
    Similar News
    Next Story
    X