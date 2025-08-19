Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 19 Aug 2025 11:40 AM IST
    date_range 19 Aug 2025 11:40 AM IST

    വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച ആയുർവേദ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

    arrest
    നാദാപുരം: ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആയുർവേദ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നാദാപുരം തൂണേരി ഇഹാബ് ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരനായ മാഹി സ്വദേശി ശ്രാവണ്‍ (25) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാൾ തെറാപ്പിസ്റ്റാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നു. അതേസമയം, ​ഡോക്ടർ എന്ന പേരിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

    പരിശോധനയ്ക്ക് മാതാവിനോടൊപ്പം എത്തിയ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാർഥിനിയെയാണ് ഇയാൾ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പ്രതിയെ നാദാപുരം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

    TAGS:sexual abuseMalayalam NewsAyurvedic HospitalPOCSO Case
    News Summary - Ayurvedic hospital employee arrested for molesting student
