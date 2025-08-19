വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച ആയുർവേദ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
19 Aug 2025 11:40 AM IST
19 Aug 2025 11:40 AM IST
News Summary - Ayurvedic hospital employee arrested for molesting student
നാദാപുരം: ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആയുർവേദ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നാദാപുരം തൂണേരി ഇഹാബ് ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരനായ മാഹി സ്വദേശി ശ്രാവണ് (25) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാൾ തെറാപ്പിസ്റ്റാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നു. അതേസമയം, ഡോക്ടർ എന്ന പേരിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
പരിശോധനയ്ക്ക് മാതാവിനോടൊപ്പം എത്തിയ സ്കൂള് വിദ്യാർഥിനിയെയാണ് ഇയാൾ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പ്രതിയെ നാദാപുരം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
