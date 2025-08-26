Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 7:14 AM IST

    മികച്ച പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അവാര്‍ഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    200 കോടിക്ക്​ മുകളില്‍ വിറ്റുവരവുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ കെൽട്രോൺ
    മികച്ച പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അവാര്‍ഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    200 കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ൽ വി​റ്റു​വ​ര​വു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    കൊ​ച്ചി: 2024- 2025 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 200 കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ല്‍ വി​റ്റു​വ​ര​വു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ ലി​മി​റ്റ​ഡി​നാ​ണ്​ (കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ) അ​വാ​ർ​ഡ്.

    100 കോ​ടി മു​ത​ല്‍ 200 കോ​ടി വ​രെ വി​റ്റു​വ​ര​വു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ കേ​ര​ള ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ലൈ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ക​മ്പ​നി​യും 50 കോ​ടി മു​ത​ല്‍ 100 കോ​ടി​വ​രെ വി​റ്റു​വ​ര​വു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി​യ​ല്‍ എ​ന്റ​ര്‍പ്രൈ​സ​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡും 50 കോ​ടി​യി​ല്‍ താ​ഴെ വി​റ്റു​വ​ര​വു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ കെ​ല്‍ട്രോ​ണ്‍ ഇ​ല​ക്ട്രോ സെ​റാ​മി​ക്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡും മി​ക​ച്ച പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കാ​ഷ് അ​വാ​ര്‍ഡും ശി​ൽ​പ​വും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​ര​സ്‌​കാ​രം മ​ന്ത്രി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മി​ക​ച്ച മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ്റ്റീ​ല്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി​യ​ല്‍ ഫോ​ര്‍ജി​ങ്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് എം.​ഡി ക​മാ​ന്‍ഡ​ര്‍ (റി​ട്ട.) പി. ​സു​രേ​ഷ്, കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ക​യ​ര്‍ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ ലി​മി​റ്റ​ഡ് എം.​ഡി ഡോ. ​പ്ര​തീ​ഷ് പ​ണി​ക്ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം അ​വാ​ര്‍ഡും ശി​ൽ​പ​വും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വു​മാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച മാ​ധ്യ​മ​റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​നു​ള്ള അ​വാ​ര്‍ഡി​ന് മാ​തൃ​ഭൂ​മി​യി​ലെ എം.​എ​സ്. രാ​കേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ അ​ര്‍ഹ​നാ​യി.

    വ്യ​വ​സാ​യ-​വാ​ണി​ജ്യ വ​കു​പ്പ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഷ്, വ്യ​വ​സാ​യ-​വാ​ണി​ജ്യ വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഓ​ണ്‍ സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ഡ്യൂ​ട്ടി ആ​നി ജൂ​ല തോ​മ​സ്, കെ.​എ​സ്.​ഐ.​ഡി.​സി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സി. ​ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല്‍, കേ​ര​ള മീ​ഡി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ആ​ര്‍.​എ​സ്. ബാ​ബു, കേ​ര​ള ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി മു​ന്‍ വൈ​സ് ചാ​ന്‍സ​ല​ര്‍ ഡോ. ​സ​ജി ഗോ​പി​നാ​ഥ്, ബി.​പി.​ടി എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കെ. ​അ​ജി​ത്കു​മാ​ര്‍, ബി.​പി.​ഇ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ എം.​കെ. മ​നോ​ജ് തുടങ്ങിയവർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

