    ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരണം: ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നെന്ന്; ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് കണ്ടെത്തൽ

    ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരണം: ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നെന്ന്; ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് കണ്ടെത്തൽ
    മരിച്ച കൊല്ലം പന്മന സ്വദേശി വേണു

    കൊല്ലം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ്​ ആശുപത്രിയിൽ മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ കൊല്ലം പന്മന സ്വദേശിയായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വേണു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ വീഴ്ച അക്കമിട്ട്​ നിരത്തി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്​. ഡി.എം.ഇ നിയോഗിച്ച വിദഗ്​ധ സംഘത്തിന്‍റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലാണ്​ വേണുവിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ച ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടായ വീഴ്ചകൾ വിവരിക്കുന്നത്​.

    ഹൃദ്രോഗബാധയുമായി അടിയന്തര ചികിത്സ തേടി എത്തിയിട്ടും ആവശ്യമായ ചികിത്സ കിട്ടിയില്ലെന്നുള്ള​ വേണുവിന്‍റെ ശബ്​ദ സന്ദേശങ്ങളും കുടുംബത്തിന്‍റെ പരാതിയും ശരിവക്കുന്നതാണ്​ റിപ്പോർട്ട്​. ചവറ സി.എച്ച്.സി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ്​ ആശുപത്രിയിൽ വരെ ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായതായാണ്​ കണ്ടെത്തൽ. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗിയെ ഐ.സി.യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ലെന്നും മെഡിക്കൽ വാർഡിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ, ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ പറയുമ്പോഴും പരിശീലനം നൽകണമെന്നല്ലാതെ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ശിപാർശയില്ല. കൊല്ലം ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാകാതിരുന്നത്​ നിർണായകമായെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത്​ എത്തിച്ചപ്പോൾ ഹൃദ്​രോഗത്തിന്​ ചികിത്സ നൽകേണ്ട കൃത്യമായ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.

    വേണുവിനെ ആദ്യം എത്തിച്ച ചവറ സി.എച്ച്​.സിയിൽ രോഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രോഗാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത്​ സി.ടി സ്കാൻ സൗകര്യമുള്ള ജില്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക്​ റഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ചവറയിലും രണ്ട്​ മണിക്കൂർ സമയം നഷ്ടമായി. ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ സമയം വൈകാതെ തന്നെ ഹൃദയാഘാതം കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ, റഫർ ചെയ്തത്​ വളരെ വൈകി. സി.ടി സ്കാർ എടുക്കുന്നതിലും റിസൾട്ട്​ ലഭിക്കുന്നതിലും താമസമുണ്ടായി. ആംബുലൻസ്​ ലഭിക്കാനും വൈകി. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഹൃദയാഘാതം ആണെന്ന്​ ഉറപ്പിക്കുന്ന റിസൾട്ടുമായി എത്തിച്ച രോഗിയെ കാർഡിയോളജി ഐ.സി.യുവിലോ വാർഡിലോ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ വാർഡിൽ ആണ്​ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്​. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ കാർഡിയോളജി ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും വാർഡിൽ ചികിത്സ തുടങ്ങാൻ വൈകി.

    ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായാൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി നൽകേണ്ട അടിയന്തര സമയപരിധി കഴിഞ്ഞ്​ വൈകി എത്തിച്ചതിനാലാണ്​ ഉടൻ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി നൽകാത്തതെന്നാണ്​ മെഡിക്കൽ കോളജ്​ ഡോക്ടർമാർ അവകാശപ്പെട്ടത്​. എന്നാൽ, അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാം എന്നാണ്​ തങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്ന​ത്​ എന്ന്​ വേണുവിന്‍റെ ഭാര്യ സിന്ധുവിന്‍റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ആശയവിനിമയം കൃത്യമായില്ലെന്ന്​ റിപ്പോർട്ട്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്​ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചതായി വിലയിരുത്തുന്ന​ റിപ്പോർട്ട്, കൊല്ലം ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വേണുവിന്‍റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്​. റിപ്പോർട്ടിൽ തുടർ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന്​ സിന്ധു പ്രതികരിച്ചു.

    Show Full Article
