Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightലേല കുടിശ്ശിക: ഹൈകോടതി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 10:51 PM IST

    ലേല കുടിശ്ശിക: ഹൈകോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം സുപ്രീംകോടതിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Guruvayur Devaswom
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ലേല കുടിശ്ശിക തിരിച്ച് പിടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധ​പ്പെട്ട ഹൈകോടതി വിധിക്കെതിരെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഭരണസമിതി സുപ്രീംകോടതിയിൽ.

    കുടിശ്ശിക പലിശ സഹിതം ഈടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച നടപടി ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന ഹൈകോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹരജി നൽകിയത്.

    എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് ഹൈകോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചത്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്കുമാണ് കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്. നിലവിൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മാത്രമാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹരജി സമർപ്പിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:high courtGuruvayur Devaswom BoardLatest NewsSupreme Court
    News Summary - Auction dues: Guruvayur Devaswom moves Supreme Court against High Court order
    Similar News
    Next Story
    X