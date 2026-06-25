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    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 10:36 PM IST

    വരുന്നു, തട്ടുകടകൾക്ക് പ്രത്യേക മേഖല, വൃ​ത്തി​ഹീ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം

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    വരുന്നു, തട്ടുകടകൾക്ക് പ്രത്യേക മേഖല, വൃ​ത്തി​ഹീ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും തെ​രു​വോ​ര ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ശി​പാ​ർ​ശ​യു​മാ​യി ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ്. ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം. ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളി​ൽ വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​റ്റ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ അ​വി​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​ശ്ര​ദ്ധ പ​തി​പ്പി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ശു​ചി​ത്വ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    നി​ല​വി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, എ​റ​ണാ​കു​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ തെ​രു​വോ​ര ഭ​ക്ഷ​ണ​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ ​മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം എ​ല്ലാ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും വേ​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ ശി​പാ​ർ​ശ. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​കും ഇ​ത്ത​രം മേ​ഖ​ല​ക​ൾ നി​ശ്​​ച​യി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രം.

    ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ൽ​കി​യാ​യി​രി​ക്കും സം​വി​ധാ​നം. ഇ​ത്ത​രം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ആ​ൻ​ഡ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ഡ്സ് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കും. ഇ​രി​പ്പി​ടം, സ്ട്രീ​റ്റ് ലൈ​റ്റ്, വേ​സ്റ്റ് ബി​ന്നു​ക​ൾ, ശു​ദ്ധ​ജ​ലം, പൈ​പ്പ്​ ക​ണ​ക്‌​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ക.

    ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം ഒ​രേ മാ​തൃ​ക​യാ​യി​രി​ക്കും. ക​ഴി​വ​തും ഒ​രേ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലും പൊ​തു​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള ക​ട​ക​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബീ​ച്ചി​ൽ എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ.​ഐ ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ആ​ധു​നി​ക സ്ട്രീ​റ്റ് ഫു​ഡ് ഹ​ബ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്​ മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ഈ ​നീ​ക്കം. അ​തി​നാ​യി കോ​ർ​പ​​റേ​ഷ​ൻ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​രി​ധി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കു​ക​യു​ള്ളൂ.

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    TAGS:EnvironmentgoalFood Security DepartmentKerala News
    News Summary - Coming soon, a special zone for shacks, the aim is to avoid an unproductive environment
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