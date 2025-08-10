Begin typing your search above and press return to search.
    മുസ്‌ലിം യുവാക്കളെ വ്യാജ കേസുകളിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമം -ഡോ. അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഷെയ്ഖ്

    മുസ്‌ലിം വംശഹത്യക്കെതിരെ സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച യുവജന റാലി

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മു​സ്‌​ലിം​ക​ളെ വ്യാ​ജ തീ​വ്ര​വാ​ദ, ഭീ​ക​ര​വാ​ദ കേ​സു​ക​ളി​ൽ​പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് താ​നെ​ന്നും ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ഷെ​യ്ഖ്. ‘വ​ഖ​ഫ് ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക, മു​സ്‌​ലിം വം​ശ​ഹ​ത്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്റ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മു​ത​ല​ക്കു​ളം മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    2006ൽ ​ന​ട​ന്ന മും​ബൈ ട്രെ​യി​ൻ സ്ഫോ​ട​ന പ​ര​മ്പ​ര​യെ​തു​ട​ർ​ന്ന് വ്യാ​ജ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്യു​ക​യും നീ​ണ്ട ഒ​മ്പ​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജ​യി​ൽ​വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നി​ര​പ​രാ​ധി​യെ​ന്ന് ക​ണ്ട് വി​ട്ട​യ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ഷെ​യ്ഖ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.


    മു​സ്‌​ലിം​ക​ളു​ടെ ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​ത്തെ സം​ശ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റു​ചോ​ദ്യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​ൻ മു​സ്‌​ലിം സ​മൂ​ഹം ധൈ​ര്യം കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും സ​യ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലും വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ തെ​രു​വു​ക​ൾ നി​ശ​ബ്ദ​മാ​വു​ന്ന​ത് ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്റ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ തൗ​ഫീ​ഖ് മ​മ്പാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹി​ന്ദു​ത്വ വം​ശീ​യ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രം അ​തി​ന്റെ മു​സ്‌​ലിം വി​രു​ദ്ധ ഉ​ന്മൂ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി​യും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും അ​തി​ന് കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​സീ​ഹു​സ്സ​മാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി (ഡ​ൽ​ഹി) പ​റ​ഞ്ഞു.


    ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. നൗ​ഷാ​ദ​ലി, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. സു​ബൈ​ർ, ചി​ന്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ കെ.​കെ. ബാ​ബു​രാ​ജ്, ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​ധ​ർ​മം ട്ര​സ്റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​കെ. സു​ധീ​ഷ് ബാ​ബു, ദ്രാ​വി​ഡ വി​ചാ​ര​കേ​ന്ദ്രം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗാ​ർ​ഗ്യ​ൻ സു​ധീ​ര​ൻ, ഗ​വേ​ഷ​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ റി​യാ​സ് മോ​ൻ, ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി മൂ​വ്മെ​ന്റ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​മ സ​ക്കീ​ർ, സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്റ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യു​വ​ജ​ന​റാ​ലി​യും ന​ട​ന്നു. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച റാ​ലി മു​ത​ല​ക്കു​ള​ത്ത് സ​മാ​പി​ച്ചു. സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എ. ബി​നാ​സ്, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം റ​ഊ​ഫ് മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

