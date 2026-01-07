Begin typing your search above and press return to search.
    ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ലെ മ​റ്റ് സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ന്നു; കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ഒ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​ക​ളുടെ ര​ഹ​സ്യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ൽ​ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ വ​ൻ മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ​പ്ര​തി​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യി ​സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്കേ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ (എ​സ്.​ഐ.​ടി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ലെ മ​റ്റ് സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ന്ന​താ​യും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​ലി​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ ഈ ​നീ​ക്കം.

    ശ്രീ​കോ​വി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി അ​റി​യാ​വു​ന്ന 13ാം പ്ര​തി​യും സ്വ​ർ​ണ വ്യാ​പാ​രി​യു​മാ​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി ഗോ​വ​ർ​ധ​ൻ 1995 മു​ത​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ പ​തി​വ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​നാ​ണ്. അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ സ്വ​ർ​ണം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യാ​ൻ 2019ൽ ​ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​ഴി​വി​ട്ട സ​ഹാ​യം ചെ​യ്​​തെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഗോ​വ​ർ​ധ​ന്റെ ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി​യെ എ​തി​ർ​ത്ത്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ എ​സ്. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ ന​ൽ​കി​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്.

    ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​ഷ​യം എ​ത്തി​യി​രി​ക്കെ, ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ഗോ​വ​ർ​ധ​നും ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യും സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ്​ ഉ​ട​മ പ​ങ്ക​ജ് ഭ​ണ്ഡാ​രി​യും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ര​ഹ​സ്യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ഫോ​ൺ കാ​ൾ രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ഒ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്ക്​ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ ന​രേ​ഷി​ന്‍റെ ക​ട​യി​ലാ​ണ്​ കൊ​ണ്ടു​ചെ​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ​താ​യ​തി​നാ​ൽ ജോ​ലി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഗോ​വ​ർ​ധ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച്​ സ്വ​ർ​ണം നീ​ക്കി​യ​ത്. ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​താ​ണെ​ന്ന്​ ഗോ​വ​ർ​ധ​ന്​ അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    ഗോ​വ​ർ​ധ​ന്‍റെ പ​ങ്ക്​ വ്യ​ക്തം

    വാ​തി​ൽ​പാ​ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 409ഉം ​ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 577ഉം ​ഗ്രാം വീ​തം സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ്​ ഇ​ള​ക്കി​മാ​റ്റി​യ​ത് . ഇ​തി​നു​പ​ക​രം സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​ശേ​ഷം ബാ​ക്കി 474.957 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ്​ ഉ​ട​മ പ​ങ്ക​ജ് ഭ​ണ്ഡാ​രി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തേ അ​ള​വി​ൽ വേ​റെ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ് ഗോ​വ​ർ​ധ​ന്​ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ത​നി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ തു​ക​യാ​യ 14.97 ല​ക്ഷം രൂ​പ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്​ ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് ഗോ​വ​ർ​ധ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തു​ത​ന്നെ കേ​സി​ൽ ഗോ​വ​ർ​ധ​ന്‍റെ പ​ങ്ക്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​സ്വ​ർ​ണ ഇ​ട​പാ​ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ​ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​നി​ടെ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് 474.960 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത്. ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും എ​സ്.​ഐ.​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

