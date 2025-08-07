Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകൊടി സുനിയെ തവനൂർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 10:17 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 10:17 PM IST

    കൊടി സുനിയെ തവനൂർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമം

    text_fields
    bookmark_border
    കൊടി സുനിയെ തവനൂർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമം
    cancel

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ക​ണ്ണൂ​ർ ​​​സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ടി.​പി. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ വ​ധ​ക്കേ​സ് പ്ര​തി കൊ​ടി സു​നി​യെ ത​വ​നൂ​രി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ ​മാ​റ്റാ​ൻ ജ​യി​ൽ​വ​കു​പ്പ് നീ​ക്കം. പ​ര​സ്യ​മ​ദ്യ​പാ​നം, പ​രോ​ള്‍ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ ലം​ഘ​നം തു​​ട​ങ്ങി​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ജ​യി​ൽ വ​കു​പ്പി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​നു​മ​തി തേ​ടി ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​ല​ശ്ശേ​രി അ​ഡീ. സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു.

    മാ​ഹി ഇ​ര​ട്ട​ക്കൊ​ല കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ കൊ​ടി സു​നി​​യു​ടെ വി​ചാ​ര​ണ ത​ല​ശ്ശേ​രി സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യാ​ണ് കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ ​നി​ല​ക്ക് ത​വ​നൂ​രി​ൽ​നി​ന്നും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​യി ന​ട​ത്താ​മെ​ന്നാ​ണ് ജ​യി​ൽ വ​കു​പ്പി​​ന്റെ വാ​ദം. ജ​യി​ൽ​വ​കു​പ്പ് അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ട​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കും. ടി.​പി. വ​ധ​ക്കേ​സി​ൽ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ച ​കൊ​ടി സു​നി​യെ ത​വ​നൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു പാ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    മാ​ഹി ഇ​ര​ട്ട​ക്കൊ​ല കേ​സി​ലെ വി​ചാ​ര​ണ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി 29നാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത്. ത​വ​നൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ പ്ര​യാ​സം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ കോ​ട​തി​യാ​ണ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ടി.​പി കേ​സി​ൽ കൊ​ടി സു​നി ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളും ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം വി​ചാ​ര​ണ​ക്കാ​യി കൊ​ടി സു​നി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു പ്ര​തി​ക​ളെ ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങ​വേ​യാ​ണ് പ​ര​സ്യ​മ​ദ്യ​പാ​നം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. വ്യ​വ​സ്ഥ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് കൊ​ടി സു​നി​യു​ടെ പ​രോ​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വി​ചാ​ര​ണ ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ജ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ജ​യി​ലി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ല​ഹ​രി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പു​റ​മെ, വി​ല്‍പ​ന​യും ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഇ​തി​ലെ​ല്ലാം പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി​യാ​ണ് ജ​യി​ൽ മാ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kodi Suni
    News Summary - Attempt to transfer Kodi Suni to Tavanur jail
    Similar News
    Next Story
    X