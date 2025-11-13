Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 8:27 AM IST

    ആറു വർഷത്തിനിടെ ചെലവിട്ടത് എട്ടര കോടി; പ്രയോജനമില്ലാതെ അട്ടപ്പാടിയിലെ മില്ലറ്റ് പദ്ധതി

    ആറു വർഷത്തിനിടെ ചെലവിട്ടത് എട്ടര കോടി; പ്രയോജനമില്ലാതെ അട്ടപ്പാടിയിലെ മില്ലറ്റ് പദ്ധതി
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വ് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ മി​ല്ല​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കോ​ടി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ല​വി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​യോ​ജ​നം കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് ആ​റു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ എ​ട്ട​ര കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ ചെ​ല​വി​ട്ട​താ​യി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. 2025ൽ 1570 ​ഏ​ക്ക​റി​ൽ മി​ല്ല​റ്റ് കൃ​ഷി ചെ​യ്തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ മ​റു​പ​ടി.

    താ​ലൂ​ക്കി​ൽ മി​ല്ല​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ 2020-21ൽ 1.94 ​കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ട്ടു. തു​ട​ർ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ 2.49 കോ​ടി, 2.25 കോ​ടി, 55.44 ല​ക്ഷം, 54,000, ഒ​ടു​വി​ൽ 2025-26 ൽ 1.7 ​കോ​ടി രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യും ചെ​ല​വി​ട്ട​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. 2024-25ൽ ​ഇ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. 2024-25ൽ 1569 ​ഏ​ക്ക​ർ മി​ല്ല​റ്റ് കൃ​ഷി ന​ട​ത്തി. 1290 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ വി​ള​വ് ല​ഭി​ച്ച​താ​യും വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ​രേ​ഖ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, മി​ല്ല​റ്റ് സം​സ്ക​രി​ച്ച് വി​റ്റ​തി​ൽ 2021-25ൽ 1.26 ​കോ​ടി രൂ​പ ല​ഭി​ച്ചു.

    2013 മു​ത​ൽ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ 197 കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വി​നാ​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഫ​ണ്ടി​ൽ മി​ല്ല​റ്റ് കൃ​ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ 20 ഏ​ക്ക​ർ​പോ​ലും മി​ല്ല​റ്റ് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ദി​വാ​സി മ​ഹാ​സ​ഭ സം​സ്ഥാ​ന ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മ​’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കും.

    1290 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ മി​ല്ല​റ്റ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ള​യി​ച്ചെ​ന്ന​ത് ത​ട്ടി​പ്പാ​ണ്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് മി​ല്ല​റ്റ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി ഇ​വി​ടെ പാ​ക്ക് ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മി​ല്ല​റ്റ് സം​സ്ക​രി​ച്ച് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പാ​ക്ക് ചെ​യ്ത് വി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ അ​ഴി​മ​തി അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    X