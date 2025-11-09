Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 6:30 AM IST

    അടിസ്ഥാന ഭൂരേഖ ലഭ്യമല്ലാതെ അട്ടപ്പാടി; തമിഴ്നാട് സർക്കാറുമായി കത്തിടപാട് നടത്തണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    1920ലെ ​സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ് പ​ല റ​വ​ന്യൂ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലു​മി​ല്ല
    attappadi land mafiya
    അട്ടപ്പാടി

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ പു​തി​യ സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ അ​നി​വാ​ര്യ​മെ​ന്ന് റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴും 1920ൽ ​ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കാ​ല​ത്ത് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പി​നാ​യു​ള്ള റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ശ്ര​മം തു​ട​രാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം. 1920ലെ ​സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം റ​വ​ന്യൂ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലു​മി​ല്ലെ​ന്ന് റ​വ​ന്യൂ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​ജി. രാ​ജ​മാ​ണി​ക്യ​ത്തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. 1960-65 കാ​ല​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ റീ ​സ​ർ​വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ എ ​ആ​ൻ​ഡ് ബി ​ര​ജി​സ്റ്റ​ർ, 1982ൽ ​ഐ.​ടി.​ഡി.​പി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഭൂ​മി​യു​ടെ പ​ട്ടി​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ധി​കാ​രി​ക​മ​ല്ലാ​ത്ത രേ​ഖ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പു​രാ​വ​സ്തു​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ അ​വ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​ദേ​ശം മ​ദ്രാ​സ് പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ക​ത്തി​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും രാ​ജ​മാ​ണി​ക്യം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി ഊ​ര് ഭൂ​മി സ​ർ​വേ ചെ​യ്യാ​ൻ സെ​റ്റി​ൽ​മെൻറ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ മു​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഡോ. ​എ. കൗ​ശി​ക​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ് അ​ഞ്ചി​ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഊ​ര് ഭൂ​മി സ​ർ​വേ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി എ, ​ബി ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    എ ​ആ​ൻ​ഡ് ബി ​ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ ഭൂ​മി പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ​വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​വേ ചെ​യ്യ​ണം, എ ​ആ​ൻ​ഡ് ബി ​ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ ഭൂ​മി നോ​ൺ ട്രൈ​ബി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സെ​റ്റി​ൽ​മെൻറ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക്രി​യാ​ത്മ​ക തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    വനഭൂമി പട്ടയം: സംയുക്ത പരിശോധനക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

    തൃ​ശൂ​ർ: വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ൽ പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും. മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന രാ​വി​ലെ 10ന് ​പീ​ച്ചി​യി​ൽ വ​നം മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    1977നു​മു​മ്പ് വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ൽ കു​ടി​യേ​റി​യ​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​നു​മ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി അ​ർ​ഹ​ത തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ണം. വ​നം മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നും റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​നും കേ​ന്ദ്ര വ​നം-​പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഭൂ​പേ​ന്ദ്ര യാ​ദ​വു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ത​ല ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്.

