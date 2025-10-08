Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 10:20 PM IST

    അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയിൽ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക്​ മാറ്റും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ട്ട​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര വ​നി​താ ജ​യി​ൽ, അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​കാ​തെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലെ പ​ഴ​യ വ​നി​താ ബ്ലോ​ക്കി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു ജ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദ്ദേ​ശം നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്​ ന​ട​പ്പാ​കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് ല​യി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യോ​ടെ നി​ല​വി​ലെ അ​ട്ട​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ജ​യി​ൽ 300 ത​ട​വു​കാ​രെ പാ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സ്പെ​ഷ്യ​ൽ സ​ബ് ജ​യി​ലാ​ക്കി മാ​റ്റും. ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ലാ ജ​യി​ല്‍ മു​മ്പ്​ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് പു​തി​യ സ​ബ് ജ​യി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി 24 ത​സ്തി​ക​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

    പൊലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച യുവാവ് റിമാൻഡിൽ

    വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്: പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ ഹെ​ൽ​മ​റ്റും ക​രി​ങ്ക​ൽ ക​ഷ​ണ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ യു​വാ​വ് റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ. വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് അ​ത്താ​ണി​ക്ക​ൽ കു​റി​യ​പാ​ടം സ്വ​ദേ​ശി മൂ​ശാ​രി​ക​ണ്ടി വി​ഷ്ണു​വി​നെ​യാ​ണ് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ വി​നോ​ദ് വ​ലി​യാ​ട്ടൂ​ർ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. സ​മീ​പ​വാ​സി കൂ​ടി​യാ​യ താ​നൂ​ർ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ലെ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നാ​യ ശി​വ​നാ​ണ് (40) പ​രി​ക്കു​പ​റ്റി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി 10 മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഹെ​ൽ​മ​റ്റു​കൊ​ണ്ടും പി​ന്നീ​ട് ക​രി​ങ്ക​ൽ​ക​ഷ​ണം​കൊ​ണ്ടും മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. മൂ​ക്കി​ന്റെ എ​ല്ലും ഒ​രു പ​ല്ലും പൊ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ വി​ഷ്ണു​വി​നെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:Attakulangara Womens Jail
