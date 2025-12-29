Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Dec 2025 8:10 AM IST
    date_range 29 Dec 2025 8:10 AM IST

    ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആ​ക്രമണം: മോദിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ദീപിക മുഖപ്രസംഗം

    ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആ​ക്രമണം: മോദിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ദീപിക മുഖപ്രസംഗം
    കോഴിക്കോട്: ബി.ജെ.പി-ആർ.എസ്.എസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തി ദീപിക മുഖപ്രസംഗം. ഗോ​ൾ​വ​ൾ​ക്ക​ർ മു​ത​ൽ മോ​ഹ​ൻ ഭാ​ഗ​വ​ത് വ​രെ ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്‌​ട്ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി എ​ഴു​തി​യ​തും പ്ര​സം​ഗി​ച്ച​തു​മൊ​ക്കെ ല​ക്ഷ്യം കാ​ണാ​തെ​പോ​യ​ത് ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന കോ​ട്ട​പോ​ലെ ക​വ​ച​മൊ​രു​ക്കി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ആ ​കോ​ട്ട​യു​ടെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​രാ​കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ നി​ശ​ബ്ദ​ത, ത​ട​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ല്ലാം പി​ൻ​വാ​തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണെന്ന് ദീപിക മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുഎ.

    ബി​.ജെ​പി സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ൾ​ക്കു നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​തു​കൊ​ണ്ടു മാ​ത്രം​പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. ക്രി​സ്മ​സി​നു വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ൾ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​ണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ദീപിക മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു.

    11 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബി​ജെ​പി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രേ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം പു​തി​യ സം​ഭ​വ​മ​ല്ല. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മൗ​ന​വും പു​തി​യ​ത​ല്ല. ബി​ജെ​പി സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ൾ​ക്കു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും പു​തി​യ കാ​ര്യ​മ​ല്ല. ചേ​ർ​ത്തു​വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ര​സ്പ​ര​ബ​ന്ധം ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    ഹി​ന്ദു​ത്വ വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ൾ പു​റ​ത്ത് ക്രി​സ്മ​സ് അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​ക്കു​ക​യും അ​ക്ര​മം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ള്ളി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത് ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​രെ കാ​ണി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല, ഒ​രു പ​ക്ഷേ വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ കാ​ണി​ക്കാ​നാ​കും. അ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യോ അ​തി​നെ​തി​രേ ക​ർ​ശ​ന നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

