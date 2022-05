ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തയച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​ച്ചി: ന​ടി ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ല്‍ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ന്നോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​തി​ജീ​വി​ത സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന് ക​ത്ത​യ​ച്ചു. വി​ചാ​ര​ണ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​ക്ക​ലു​ള്ള മെ​മ്മ​റി കാ​ർ​ഡി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ന്നോ​യെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം. കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യു​ടെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മെ​മ്മ​റി കാ​ർ​ഡി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. 2017 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ആ​ക്ര​ണം ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം പ്ര​തി​ക​ൾ​ത​ന്നെ വി​ഡി​യോ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി പ​ൾ​സ​ർ സു​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത് മു​ദ്ര​വെ​ച്ച ക​വ​റി​ലാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ത് ചോ​ർ​ന്നോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ന​ടി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

attacked actress has sent a letter to the Chief Justice of the Supreme Court