Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'ഇഡി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Jun 2026 3:45 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jun 2026 3:45 PM IST

    'ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുനേരെയുള്ള ആക്രമണം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു'; എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുനേരെയുള്ള ആക്രമണം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു; എം.വി. ഗോവിന്ദൻ
    cancel
    camera_alt

    എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    തിരുവനന്തപുരം:എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അക്രമസംഭവങ്ങൾ ഒട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നുവെന്ന് സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

    മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട റെയ്ഡിനെത്തുടർന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായ ജനരോഷമാണ് പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഇഡി പരിശോധന നീണ്ടുപോയപ്പോൾ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ശക്തമായ അമർഷമുണ്ടായി. എന്നാൽ, ഈ പ്രതിഷേധം അക്രമത്തിലേക്ക് കടന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    രാഷ്ട്രീയമായ നീക്കങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായിത്തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുകയെന്നതാണ് സി.പി.എമ്മിന്റെ ശൈലി. അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൃത്യമായി നേരിടും. എന്നാൽ, ഈ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അനാവശ്യമായി വലിച്ചിഴയ്ക്കാനാണ് ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത്തരം തരംതാണ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളെ പാർട്ടി ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിയമപരമായ അന്വേഷണങ്ങളോട് സഹകരിക്കുമെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലുകൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങില്ലെന്ന സൂചനയാണ് സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകൾ നൽകുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MV GovindanEnforcement DirectorateED raidKerala
    News Summary - Attack on ED officials should have been avoided: M.V. Govindan
    Similar News
    Next Story
    X