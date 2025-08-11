Begin typing your search above and press return to search.
    അ​തു​ല്യ​യു​ടെ മരണം: സ​തീ​ഷി​ന് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​ത് അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നില്ലെന്ന് പി​താ​വ്

    അതുല്യ, സതീഷ്

    കൊ​ല്ലം: അ​തു​ല്യ​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് സ​തീ​ഷി​ന് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​ത് അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഷാ​ർ​ജ റോ​ള​യി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത അ​തു​ല്യ​യു​ടെ പി​താ​വ് രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ പി​ള്ള. നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ​ഴു​തു​ക​ളാ​ണ് സ​തീ​ഷി​നെ പോ​ലു​ള്ള കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​ണ്. മ​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ സ​ത്യം ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്ക​ണം. മ​ക​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഉ​റ​ച്ച് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ര​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ സ​തീ​ഷ് ത​ന്നെ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​യാ​ലും അ​തി​നു​ള്ള ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കും.

    സ​തീ​ഷി​ന് പ​ര​മാ​വ​ധി ശി​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ദ​രു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ക്കു​മെ​ന്നും രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ പി​ള്ള പ​റ​ഞ്ഞു.

    അതേസമയം, തേ​വ​ല​ക്ക​ര കോ​യി​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി അ​തു​ല്യ​യെ ഷാ​ർ​ജ റോ​ള​യി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ് സ​തീ​ഷി​​നെ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു.പ്ര​തി​ക്ക് കൊ​ല്ലം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി എ​ൻ.​വി. രാ​ജു വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​ട​ക്കാ​ല മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ സ​തീ​ഷ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ഇ​യാ​ളെ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച് വ​ലി​യ​തു​റ പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ​വ​ഹാ​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം പ്ര​തി​യെ കൊ​ല്ല​ത്തെ​ത്തി​ച്ച് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ജാ​മ്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വി​ട്ട​യ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തു​ല്യ​യു​ടേ​ത് കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന​തി​ന് തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്നും സ​തീ​ഷ് കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് കോ​ട​തി ഇ​ട​ക്കാ​ല മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ര​ണ്ട് ആ​ൾ ജാ​മ്യ​വു​മാ​ണ് ഉ​പാ​ധി. അ​റ​സ്‌​റ്റ് ചെ​യ്ത് ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. 10 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ പു​രോ​ഗ​തി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 19നാ​ണ് തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി അ​തു​ല്യ​യെ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ അ​തു​ല്യ​യെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് സ​തീ​ഷ് ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​തി​ന്റെ വീ​ഡി​യോ​ക​ളും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

