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    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 8:23 AM IST

    കർക്കടകത്തിൽ അത്തം; ഇത്തവണ ഓണം 11 നാൾ

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    കർക്കടകത്തിൽ അത്തം; ഇത്തവണ ഓണം 11 നാൾ
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    കോഴിക്കോട്: ഇത്തവണ അത്തത്തിന് പിന്നാലെ ചിങ്ങമാസം ആരംഭിച്ചത് പ്രത്യേകതകളോടെ. ചിങ്ങമാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തോടൊപ്പം ഓണത്തിന്റെ ആവേശം ഉയരുന്നതിനിടെ കർക്കടകത്തിൽതന്നെ അത്തം എത്തിയതാണ് കൗതുകം. ഇത്തവണ ഓണത്തിന്റെ തുടക്കമായ അത്തം കർക്കടകത്തിന്റെ അവസാന ദിനത്തിലായിരുന്നു.

    അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് പരമ്പരാഗതമായി ഓണാഘോഷത്തിന്റെ പ്രധാന ദിനങ്ങൾ. അത്തം തൊട്ട് പത്താംനാൾ ഓണം എന്ന ചൊല്ലിന് വിപരീതമായി അത്തം നക്ഷത്രം കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാം ദിവസമാണ് ഇത്തവണ തിരുവോണമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. കർക്കടകം 31ാം തീയതിയായ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു അത്തം. കർക്കടകത്തിൽ അത്തം വന്നത് മുമ്പ് 2007, 2009, 2010, 2019 വർഷങ്ങളിലാണ്. ചിങ്ങമാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരുവോണം എത്തുന്ന വർഷങ്ങളിൽ കർക്കടകത്തിൽ അത്തം വരുന്നത് അസാധാരണമല്ലെന്നാണ് ജ്യോതിഷികൾ പറയുന്നത്.

    കർക്കടകം വറുതിയുടെ കാലഘട്ടമായാണ് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ചിങ്ങം സമൃദ്ധിയുടെയും. ഐശ്യര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായ മലയാളികളുടെ ആഘോഷമായ ഓണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ദിവസമായാണ് അത്തം കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനി എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് കർക്കടകത്തിൽ അത്തം വരുക എന്ന് പഞ്ചാംഗം ഗണിച്ച് പരിശോധിച്ചശേഷമേ പറയാനാവൂ എന്നാണ് ജ്യോതിഷികൾ പറയുന്നത്.

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    TAGS:onamathamdaysKerala News
    News Summary - Atham in Karkkadakam; 11-Day Onam Ahead
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