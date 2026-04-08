    Kerala
    date_range 8 April 2026 6:30 AM IST
    date_range 8 April 2026 6:30 AM IST

    പ്രചാരണാവസാനത്തിൽ പ്രതീക്ഷ മങ്ങി എൻ.ഡി.എ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യ​ട​ക്കം താ​ര​പ്ര​ചാ​ര​ക​രെ​യെ​ത്തി​ച്ച് കാ​ടി​ള​ക്കി പ​ത്തി​ലേ​റെ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​ര വി​രി​യു​ന്ന​ത്​ സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി, വി​ധി ദി​ന​മ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു സീ​റ്റി​ലെ​ങ്കി​ലും ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റി​ മാ​നം​കാ​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ര​ണ​പ്പോ​രി​ലാ​ണ്. ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സി​ന്​ പു​റ​മെ ട്വ​ന്‍റി-20 യെ​യും ഒ​പ്പം കൂ​ട്ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം എ​ത്ര​ക​ണ്ട്​ ഗു​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​തി​ലും വ്യ​ക്​​ത​ത​ക്കു​റ​വു​ണ്ട്. ഡീ​ൽ മു​ത​ൽ എ​ഫ്.​സി.​ആ​ർ.​എ വ​രെ നി​ര​വ​ധി വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​രി​ട്ട​ത്. നേ​മം, ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം, വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട, ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ, ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, തി​രു​വ​ല്ല, ആ​റ​ൻ​മു​ള, പാ​ലാ, പൂ​ഞ്ഞാ​ർ, കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, ദേ​വി​കു​ളം, മ​ണ​ലൂ​ർ, തൃ​ശൂ​ർ, മ​ല​മ്പു​ഴ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം, ട്വ​ന്‍റി -20 യി​ലൂ​ടെ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ, തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര, കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ കാ​ര്യ​മാ​യി ക​ണ്ണു​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 86 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​വും മു​ഴ​ക്കു​ന്നു.​മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി പ​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ടു​ത്ത മ​ൽ​സ​ര പ്ര​തീ​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് സ​ത്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ അ​വ​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്തി​യ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​വ​സാ​ന മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളി​ൽ ചി​ത്രം മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞ​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന​.

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മു​ണ്ട്. ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ വ​ക്കു​ന്ന നേ​മം, മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം, പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​വോ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​വു​മാ​ണ്. വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യെ നി​ര​ന്ത​രം സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന ആ​ർ. ശ്രീ​ലേ​ഖ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ​ത്ത​ന്നെ എ​തി​ർ​വി​കാ​ര​മു​ണ്ട്.​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ട്ട​യം, തൃ​​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ഫ്.​സി.​ആ​ർ.​എ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി വി​വാ​ദം, പി.​സി. ജോ​ർ​ജ് ന​ട​ത്തി​യ ബി​ഷ​പു​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും ക്രൈ​സ്ത​വ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തും. പാ​ല​ക്കാ​ട് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ ത​ട​ഞ്ഞ​തും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്‍റെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​നു​കൂ​ല സ്വ​ഭാ​വ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യു​ണ്ട്. ട്വ​ന്‍റി-20 യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും എ​ൻ.​ഡി.​എ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ മ​ങ്ങ​ലേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 11 നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്താ​നാ​യ​താ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം. അ​ത്​ ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​നു​കൂ​ല​മാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും കു​റ​വാ​ണ്.

    News Summary - Hopes for NDA fade at the end of the campaign
