Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 10:12 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 10:12 PM IST

    ന്യായമായ നിയമ സഹായം ലഭിച്ചില്ല;കൊലക്കേസ്​ പ്രതിയെ 14 വർഷത്തിന്​ ശേഷം വെറുതെവിട്ടു

    ന്യായമായ നിയമ സഹായം ലഭിച്ചില്ല;കൊലക്കേസ്​ പ്രതിയെ 14 വർഷത്തിന്​ ശേഷം വെറുതെവിട്ടു
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ന്യാ​യ​മാ​യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ല​യി​രു​ത്തി, 14 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന കൊ​ല​ക്കേ​സ്​ പ്ര​തി​യെ ഹൈ​കോ​ട​തി വെ​റു​തെ വി​ട്ടു.

    പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ജ​ഡ്​​ജി​ക്ക് ആ ​ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​രാ​ജ​വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​​ കോ​ട്ട​യം കു​ന്നേ​ൽ​പ്പീ​ടി​ക​യി​ൽ വി​ജീ​ഷ് വ​ധ​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി പാ​മ്പാ​ടി വെ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സി.​ജി. ബാ​ബു​വി​നെ വെ​റു​തെ വി​ട്ട​ത്. കോ​ട്ട​യം അ​ഡീ. സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്ത​വും പി​ഴ​യും റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    2011 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ന്​​ ​ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ വി​ജീ​ഷ് കു​ത്തേ​റ്റു മ​രി​ച്ച​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ജ​ഡ്​​ജി വി​സ്താ​രം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വി​ചാ​ര​ണ വേ​ള​യി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് ന്യാ​യ​മാ​യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശ​രി​യാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും യോ​ഗ്യ​നാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്റെ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​യു​ടെ വാ​ദ​വും ശ​രി​വ​ച്ചു.

    ഇ​യാ​ൾ 14 വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​തി​നാ​ൽ പു​ന​ർ​വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ന്യാ​യ​മ​ല്ല. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന ജീ​വ​നും വ്യ​ക്തി​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ സ​ഹാ​യം പ്ര​തി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള വി​ചാ​ര​ണ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി, ശി​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

