Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 10:09 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 10:09 PM IST

    അഷ്വേര്‍ഡ് പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ -ധനമന്ത്രി

    അഷ്വേര്‍ഡ് പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ -ധനമന്ത്രി
    കോ​ട്ട​യം: പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​പ​ക​രം നി​ശ്ചി​ത പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ഉ​റ​പ്പ് ത​രു​ന്ന അ​ഷ്വേ​ര്‍ഡ് പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി ഏ​പ്രി​ല്‍ ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ. മെ​ഡി​സി​പ്പ് 2.0 പ​രാ​തി​ക​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള സ്കൂ​ള്‍ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​സ്.​ടി.​എ) സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​രം​ഗ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ര​ളം ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ച​ര​ണം പ​ച്ച​ക്ക​ള്ള​മാ​ണ്. വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചു​ങ്കം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും അ​തി​നാ​ണ്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റും ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​യ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​ര് മാ​റ്റി​യ കേ​ന്ദ്രം ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ 58,000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് കു​റ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എം.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​ന​ജീ​ബ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എം.​എ. അ​രു​ണ്‍കു​മാ​ര്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Pension SchemeKN Balagopal
