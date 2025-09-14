Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    14 Sept 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 7:09 AM IST

    നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിന്​ നാളെ തുടക്കം; രാഷ്​ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക്​ വേദിയാകും

    നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിന്​ നാളെ തുടക്കം; രാഷ്​ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക്​ വേദിയാകും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന അ​ജ​ണ്ട​യെ​ങ്കി​ലും വി​വാ​ദ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൂ​ടേ​റി​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്ക​ലു​ക​ൾ​ക്കാ​കും സ​ഭാ​ത​ലം വേ​ദി​യാ​വു​ക. നി​ല​മ്പൂ​ർ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ സ​ഭ​സ​മ്മേ​ള​നം എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​മ്പു​ള്ള അ​വ​സാ​ന സെ​ഷ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മൂ​ർ​ച്ച​കൂ​ട്ടി​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മെ​ത്തു​ക. ക്രൂ​ര​മാ​യ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​രോ​ഷം തി​ള​ക്കു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ സ​മ്മേ​ള​നം ചേ​രു​ന്ന​ത്​ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​തേ ചൂ​ടി​ന്‍റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​കും സ​ഭ​യി​ലും.

    ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ശ്ര​മി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നും ക​ല്ലു​ക​ടി​യാ​ണ്.

    രാ​ഹു​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്​ എ​ത്തു​മോ ഇ​ല്ല​യോ എ​ന്ന​തി​ൽ ഇ​നി​യും വ്യ​ക്​​ത​ത​യി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്​ ര​ണ്ട്​ ത​ട്ടി​ലാ​ണ്. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ രാ​​ഹു​ലി​നെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യെ​ന്ന ക​ത്ത് ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച സ്​​പീ​ക്ക​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തും ഈ ​സ​ഭാ സ​മ്മേ​ള​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ്.

    അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ ​ത​ന്നെ യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ധി​യി​ലെ നി​ല​പാ​ടി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ചോ​ദ്യ​മു​ന​യി​ലാ​ണ്. നി​ല​പാ​ട്​ ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടും മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി​യോ മ​ന്ത്രി​മാ​രോ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഫ​ല​ത്തി​ൽ യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കാ​നോ പ്ര​തി​കൂ​ലി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ​ങ്കീ​ർ​ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റും സി.​പി.​എ​മ്മും. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കും.

