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    Kerala
    Posted On
    date_range 1 July 2026 11:05 PM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 11:05 PM IST

    ‘വീ​ര്യ’​ത്തോ​ടെ പാ​സാ​യി ധ​ന​ബി​ൽ; ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​പ്പാ​വി​ല്ല

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    നി​കു​തി നി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ, സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ നി​കു​തി കു​റ​ഞ്ഞു
    ‘വീ​ര്യ’​ത്തോ​ടെ പാ​സാ​യി ധ​ന​ബി​ൽ; ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​പ്പാ​വി​ല്ല
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വീ​ര്യം​കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ നി​കു​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത​ട​ക്കം നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ധ​ന​ബി​ൽ നി​യ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി. മ​ദ്യ​നി​കു​തി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രൂ​വെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ ബി​ല്ലി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 0.5 മു​ത​ൽ 10 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വീ​ര്യ​മു​ള്ള മ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ 120 ശ​ത​മാ​ന​വും 10​ മു​ത​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വീ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ക്ക്​ 175 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്​ നി​കു​തി. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ മ​ദ്യ​ന​യ​ത്തി​ൽ വീ​ര്യം​കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യം വി​ൽ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചാ​ലേ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കൂ​​​​​വെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ​വേ​ണ്ടെ​ന്ന്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചാ​ൽ ഇ​വ വി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    ധ​ന​ബി​ല്ലി​ൽ ച​ട്ട​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ഭ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ധ​ന​ബി​ൽ പാ​സാ​യ​തോ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ ത്രൈ​മാ​സ നി​കു​തി​യി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. ആ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ പെ​ർ​മി​റ്റ്​ ബ​സു​ക​ളു​ടെ ത്രൈ​മാ​സ നി​കു​തി​യും കു​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ലെ നി​കു​തി​യാ​യ സീ​റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് 2000 രൂ​പ 900 രൂ​പ​യാ​യും സ്ലീ​പ്പ​ർ ഒ​ന്നി​ന് നി​ല​വി​ലെ 3000 രൂ​പ എ​ന്ന​ത് 1500 രൂ​പ​യാ​യു​മാ​ണ്​ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. ട്രെ​യി​ല​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത്രൈ​മാ​സ നി​കു​തി ഏ​കീ​ക​രി​ച്ചു. 15 മു​ത​ൽ 20ട​ൺ വ​രെ ഭാ​ര​മു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​കു​തി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 2550 രൂ​പ​യും പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ഓ​രോ 250 കി​ലോ​ക്കും 130 രൂ​പ വീ​ത​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ വാ​ഹ​ന​വി​ല​യി​ൽ മാ​റ്റം

    ധ​ന​ബി​ൽ പാ​സാ​യ​തോ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​കു​തി​യി​ലും മാ​റ്റം വ​ന്നു. പ​ത്ത്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ​വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള വാ​ഹ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു നി​ല​വി​ലെ നി​കു​തി. ഇ​ത്​ മൂ​ന്ന്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. 15 ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള​വ​യു​ടെ നി​കു​തി എ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി. അ​വ​യു​ടെ വി​ല​യും കു​റ​യും. 10 മു​ത​ൽ 15 ല​ക്ഷം​വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള​വ​ക്ക് നി​കു​തി വ​ർ​ധ​ന​യി​ല്ല. അ​വ​യു​ടെ നി​കു​തി അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി തു​ട​രും. 20 മു​ത​ൽ 30 ല​ക്ഷം വ​രെ​യും 30 മു​ത​ൽ 40ല​ക്ഷം വ​രെ​യും വി​ല​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​ക്ക്​ പ​ത്ത്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി തു​ട​രും. 40 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ മു​ക​ളി​ൽ വി​ല​യു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്​ വാ​ഹ​ന നി​കു​തി നി​ല​വി​ലെ 10ൽ​നി​ന്ന് 15 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി.

    നി​കു​തി​കു​ടി​ശ്ശി​ക​ ഇ​ള​വ്​

    ചെ​റു​കി​ട​ക്കാ​രു​ടെ നി​കു​തി കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ൽ അ​ര​ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം വ​രെ​യു​ള്ള കു​ടി​ശി​ക​യും അ​തി​ന്‍റെ പി​ഴ​യും പ​ലി​ശ​യും അ​ട​ക്കം ഒ​ഴി​വാ​ക്കും. ജി.​എ​സ്.​ടി. സ​ർ​ചാ​ർ​ജ്​ ആ​ക്ട്, വി​ൽ​പ​ന നി​കു​തി, ആ​ഡം​ബ​ര നി​കു​തി, കാ​ർ​ഷി​കാ​ദാ​യ നി​കു​തി, വാ​റ്റ്, കേ​ന്ദ്ര വി​ൽ​പ​ന നി​കു​തി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കു​ടി​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​ള​വ്.

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    TAGS:chief ministerfinance billKerala AssemblyUDFLiquor Tax
    News Summary - Assembly passes Finance Bill; tax set for low-strength liquor
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