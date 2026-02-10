നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​; ഡോ. കെ.കെ.എന്‍. കുറുപ്പ് മത്സരിക്കും

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 10 Feb 2026 7:16 AM IST
Updated Ondate_range 10 Feb 2026 7:16 AM IST
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഡോ. കെ.കെ.എന്. കുറുപ്പ് മത്സരിക്കുംtext_fields
News Summary - Assembly elections; Dr. KKN Kurup to contest
കോഴിക്കോട്: വരുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്ന് ചരിത്രകാരൻ ഡോ. കെ.കെ.എന്. കുറുപ്പ്.
‘ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ഗാന്ധിസം- മാര്ക്സിസത്തിലൂടെ’ എന്ന ആശയമാണ് താന് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നതെന്നും മണ്ഡലത്തില് നടപ്പാക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളുമായി പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയതായും അദ്ദേഹം വാര്ത്തസമ്മേളനത്തില് അറിയിച്ചു. മധ്യവര്ഗ വികസനം പോലെ പാര്ശ്വവല്കൃത സമൂഹ വികസനം ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരം ആശയങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കാനും നടപ്പാക്കാനുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
