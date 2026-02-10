Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Feb 2026 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Feb 2026 7:16 AM IST

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​; ഡോ. കെ.കെ.എന്‍. കുറുപ്പ് മത്സരിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​; ഡോ. കെ.കെ.എന്‍. കുറുപ്പ് മത്സരിക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: വരുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്ന് ചരിത്രകാരൻ ഡോ. കെ.കെ.എന്‍. കുറുപ്പ്.

    ‘ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ഗാന്ധിസം- മാര്‍ക്‌സിസത്തിലൂടെ’ എന്ന ആശയമാണ് താന്‍ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നതെന്നും മണ്ഡലത്തില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളുമായി പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയതായും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്തസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. മധ്യവര്‍ഗ വികസനം പോലെ പാര്‍ശ്വവല്‍കൃത സമൂഹ വികസനം ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരം ആശയങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാനും നടപ്പാക്കാനുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Historianassembly electionKerala
    News Summary - Assembly elections; Dr. KKN Kurup to contest
    Similar News
    Next Story
    X