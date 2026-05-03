Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 May 2026 11:58 PM IST
    Updated On
    date_range 3 May 2026 11:58 PM IST

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​: പോളിങ്​ ശതമാനം 79.70; അ​ന്തി​മ കണക്ക് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​: പോളിങ്​ ശതമാനം 79.70; അ​ന്തി​മ കണക്ക് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​വി​സ്​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ത​പാ​ൽ വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ടി ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ പോ​ളി​ങ്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന. 53,984 സ​ർ​വി​സ്​ ബാ​ല​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​ക​രം 20,028 ബാ​ല​റ്റു​ക​ൾ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി. ഇ​ത്​ ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ 0.07 ശ​ത​മാ​നം വ​രും.

    നി​ല​വി​ലെ 79.63നൊ​പ്പം ഇ​തു​കൂ​ടി ​ചേ​രു​മ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​കെ വോ​ട്ടി​ങ്​ ശ​ത​മാ​നം 79.70 ആ​കും. വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​വ​രെ ത​പാ​ൽ ബാ​ല​റ്റു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. അ​തി​നാ​ൽ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഇ​നി​യും വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്നും വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷ​മേ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ടി​ങ്​ ശ​ത​മാ​നം വ്യ​ക്​​ത​മാ​കൂ​വെ​ന്നും മു​ഖ്യ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു. ​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Pollingpolling percentageAssembly Elections 2026
    News Summary - Assembly elections 2026 LIVE: Kerala polling percentage 2026
    Similar News
    Next Story
    X