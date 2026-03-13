    date_range 13 March 2026 11:19 PM IST
    date_range 13 March 2026 11:19 PM IST

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഒരുക്കം തുടങ്ങി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്തു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​മീ​ഷ​ൻ. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു. ​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്തു. ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് ഓ​രോ ജി​ല്ല​യി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം, മീ​ഡി​യ വി​ഭാ​ഗം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള പി.​ബി. നൂ​ഹ്, ധ​ന​വി​നി​യോ​ഗം-​ഐ.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ജെ​റോ​മി​ക് ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​യി​ച്ചു.

    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് സു​താ​ര്യ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം വി​ശ​ദ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി. പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഇ​വ​ർ അ​താ​ത്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ക്കും.

    പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഹ​രി​ത പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്ത​വ​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ വ​നി​താ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, മാ​തൃ​കാ പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ത​ട​യാ​നും കൃ​ത്രി​മ​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ക​ർ​ശ​ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ​മു​ണ്ടാ​കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ.​​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ത​ട​യാ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    1.58 ലക്ഷം പേർകൂടി വോട്ടർ പട്ടികയിലേക്ക്​, ആകെ വോട്ടർമാർ

    2.71 കോടി 73,609 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ശേ​ഷം 1.58 ല​ക്ഷം പേ​ർ കൂ​ടി വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക​ന്നു. എ​സ്​​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ 2.69 കോ​ടി​യും പു​തി​യ1.58 ല​ക്ഷ​വും കൂ​ടി ചേ​രു​ന്ന​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 2.71 കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​രും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ 1.58 ​ല​ക്ഷം ​പേ​ർ​ക്ക്​ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വെ​യി​റ്റേ​ജ്​ ഉ​ണ്ടാ​കി​​ല്ല. ഇ​വ​രെ അ​നു​ബ​ന്ധ പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ 73,609 പേ​രു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൂ​ടി ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​ലെ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. നോ​മി​നേ​ഷ​​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം വ​രെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര്​ ചേ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​നി​യും ഉ​യ​രും.

    2025 ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​റി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​​മ്പോ​ൾ 2.78 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്​ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ 2.78 ​കോ​ടി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രെ​ന്ന്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി 24.08 ല​ക്ഷം പേ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ 2.54 കോ​ടി​യാ​യി (2,54,42,352) ചു​രു​ങ്ങി. ഇ​തി​ൽ​ത​ന്നെ 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സ്വ​ന്തം പേ​രോ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പോ​രോ അ​വ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​യി 19.32 ല​ക്ഷം പേ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പേ​രി​ലെ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ൾ മൂ​ലം സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ലാ​യ​വ​ർ 17.56 ല​ക്ഷ​വും. ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഇ​വ​രി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രും വി​ദേ​ശ​പൗ​ര​ത്വം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​വ​രും താ​മ​സം മാ​റി​പ്പോ​യ​വ​രു​മ​ട​ക്കം 53,229 പേ​രെ അ​ന​ർ​ഹ​രെ​ന്നു ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യോ​ടെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക 2.53 കോ​ടി​യാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. അ​തേ സ​മ​യം, എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ കാ​ല​യ​വ​ള​വി​ൽ പു​തു​താ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ 15 ല​ക്ഷം പേ​രെ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ആ​കെ​​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ 2.69 കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ലാ​ണ്​ 1.58 ല​ക്ഷ​ത്തി​​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​വ്​ കൂ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    TAGS: meeting, collector, Election Commision, assembly election, Kerala
    News Summary - Assembly Election Commission begins preparations Collectors' meeting called
