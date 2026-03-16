    Posted On
    date_range 16 March 2026 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 7:55 AM IST

    താമരകൾ വിരിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബി.ജെ.പി

    മൂ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ പ​ത്ത്​ വ​രെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ത്ത​വ​ണ താ​മ​ര​ക​ൾ വി​രി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി. ട്വ​ന്‍റി ട്വ​ന്‍റി പു​തി​യ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യി എ​ത്തി​യ​തും എ​ൻ.​ഡി.​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്ക്​ ഇ​ന്ധ​നം പ​ക​രു​ന്നു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഒ. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ലി​ലൂ​ടെ നേ​മ​ത്ത്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ തു​റ​ന്നെ​ങ്കി​ലും വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യി​ലൂ​ടെ സി.​പി.​എം ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ആ ​അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ പൂ​ട്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ സം​സ്​​ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​ലൂ​ടെ നേ​മം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ൽ​സ​രി​ച്ച​​പ്പോ​ൾ നേ​മം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടാ​നാ​യ​തും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​നാ​യ​തു​മാ​ണ്​ ഈ ​ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണം.

    കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ മൂ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ പ​ത്ത്​ വ​രെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. നേ​മം, ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം, വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വ്, ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട, ​ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ, ​തി​രു​വ​ല്ല, തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​മ്പു​ഴ, മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​വ. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന താൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ എ​ത്തി​യ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ലി​ലും ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​​തെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട​യി​ലും ഇ​ക്കു​റി അ​ത്​​ഭു​തം സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    കൊ​ല്ലം ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി​യ ബി.​ജെ.​പി ചി​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം കൈ​വ​രി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. തി​രു​വ​ല്ല​യി​ൽ അ​നൂ​പ്​ ആ​ന്‍റ​ണി​യി​ലൂ​ടെ അ​ട്ടി​മ​റി​യാ​ണ്​ സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വി​ട്ട്​ എ​ത്തി​യ പ​ത്മ​ജ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ലൂ​ടെ തൃ​ശൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും വി​ജ​യം സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്നു. മ​ൽ​സ​രി​ച്ചപ്പോളെല്ലാം ബി.​ജെ.​പി വോ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ശോ​ഭ സു​രേ​ന്ദ്ര​നി​ലൂ​ടെ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ താ​മ​ര​വി​രി​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന അ​മി​ത പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മു​ണ്ട്​. മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​നി​ലൂ​ടെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ക​രു​തു​ന്നു. മു​ൻ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്ഥി​തി മാ​റി​യെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തി​ന്​ പു​റ​മെ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ, കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, കാ​യം​കു​ളം, ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ൻ.​ഡി.​എ അ​ട്ടി​മ​റി ജ​യം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS: Election News, Assembly Election, Kerala News, BJP
    News Summary - assembly election; BJP hopes that the lotuses will bloom
