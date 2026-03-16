    date_range 16 March 2026 7:49 AM IST
    date_range 16 March 2026 7:49 AM IST

    കേരളം ഇനി വോട്ട്​ യുദ്ധത്തിലേക്ക്​...

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ണ്ടേ​മു​ക്കാ​ൽ കോ​ടി​യോ​ളം സ​മ്മ​തി​ദാ​യ​ക​രു​ടെ ഹി​തം തേ​ടി​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​ത് മു​ന്ന​ണി അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലോ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ധി​പ​ന്മാ​രാ​കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യാ​നു​ള്ള ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി. പി​റ​വി​യെ​ടു​ത്ത് എ​ഴു​പ​താ​ണ്ട്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ള​നാ​ട് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത് ച​രി​ത്ര​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നാ​ണ്.

    മൂ​ന്നാം​ത​വ​ണ​യും ഭ​ര​ണം​പി​ടി​ച്ച് പു​തു​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി സ​ർ​വ​സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ണി​നി​ര​ന്നു. പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തി​രു​ന്ന് തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന്‍റെ പ​വ​ർ ​േപ്ല​ക്കാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഐ​ക്യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ്. മാ​റു​ന്ന സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പു​തി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ആ​വി​ഷ്​​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞും ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ടെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യി​ലൂ​ന്നി​യു​മാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ജ​ന​ദ്രോ​ഹ​ന​യ​ങ്ങ​ളും ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റും മു​ന്ന​ണി​യും പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച അ​ഞ്ച്​ ഗ്യാ​ര​ണ്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ശ​ക്​​തി​തെ​ളി​യി​ച്ച്​ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി.തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നും ഇ​ട​യി​ൽ കേ​വ​ലം 24 ദി​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​ലം മാ​ത്ര​മു​ള്ള​ത്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്.

    പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​ല​യ​ള​വ്​ നീ​ളു​ന്ന​ത്​ ചെ​ല​വ്​ വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കും. വേ​ന​ൽ ചൂ​ടി​ന്​ ക​ടു​പ്പം കൂ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്.

