    Posted On
    date_range 16 March 2026 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 7:44 AM IST

    ഒട്ടും സമയമില്ല; ഇതാ വന്നെത്തി, മി​ന്ന​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ

    ഒട്ടും സമയമില്ല; ഇതാ വന്നെത്തി, മി​ന്ന​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​നെ​ക്കാ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക്​ എ​ടു​​ത്തെ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​​ന്‍റെ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ലാ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ര​ളം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ക്കു​മോ യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മോ എ​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​രം തേ​ടി​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ട​യൊ​രു​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​നി. ബി.​ജെ.​പി ന​യി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​എ എ​ത്ര​​ത്തോ​ളം വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​മെ​ന്ന​ത് ഇ​ത​ര മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ​ നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പേ​റ്റു​ന്നു.

    ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം പ​രി​മി​ത​മെ​ങ്കി​ലും മി​ന്ന​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​ന്ന​യു​ട​ൻ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും റോ​ഡ്​ ഷോ​ക​ളു​മാ​യി ക​ളം​നി​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ തി​ര​ക്കി​ട്ട നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ​പ്പോ​ലെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ളു​ന്ന പ​ര്യ​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ചി​ട്ട​യാ​യ സ്ക്വാ​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ഇ​ത്ത​വ​ണ സ​മ​യ​മി​ല്ലാ​ത്തി​നാ​ൽ എ​ല്ലാം ധൃ​തി​യി​ലാ​ണ്. ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും റോ​ഡ് ഷോ​ക​ൾ​ക്കും താ​ര​പ്ര​ചാ​ര​ക​രു​ടെ വ​ര​വി​നു​മ​ട​ക്കം ഇ​നി​യു​ള്ള​ത്​ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച മാ​ത്രം.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണി​ത്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ 140 നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 95ലും ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കു​റ​ഞ്ഞു. വ​ലി​യ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​മാ​ണ്. വ​ർ​ധ​ന​വു​ള്ള 45 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളും വ​ട​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്. ത​ല​സ്ഥാ​ന ജി​ല്ല​യി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് -47,647 പേ​ർ. വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഉ​യ​ർ​ന്ന 45 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മു​ന്നി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ വേ​ങ്ങ​ര​യാ​ണ്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​​ലെ ഈ ​ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ ജ​ന​വി​ധി​യെ എ​ങ്ങ​നെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ.

    ക്ഷേ​മാ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യും ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വീ​ഴ്ച​ക​ളും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളു​ണ്ട്. ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ​യും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ​യും മി​ന്നും വി​ജ​യ​വും ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ​വി​കാ​ര​വു​മാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​പ്പ​ട്ടി​യി​ലെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം കു​ഴ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കേരളത്തിൽ 23 വരെ വോട്ട് ചേർക്കാം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​നി​യും പേ​രു ചേ​ർ​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു അ​വ​സ​രം കൂ​ടി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ. നാ​മ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി​യാ​യ മാ​ർ​ച്ച് 23 വ​രെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​നി​യും പേ​രു ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ങ്ങ​നെ പു​തു​താ​യി വീ​ണ്ടും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന പേ​രു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​രു സ​പ്ലി​മെൻറ​റി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന വ​രെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക എ​ന്നും അ​ങ്ങി​നെ ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ പേ​രു ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ത​ന്നെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും ക​മ്മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ബീ​ഹാ​റി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​ക്ക് ശേ​ഷം വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു മു​മ്പാ​യി മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പേ​രെ ചേ​ർ​ത്തി​രു​ന്നു.​അ​തേ​സ​മ​യം പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​ക്ക് പു​റ​ത്താ​യ 60 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗാ​േ​ന​ഷ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

