    Posted On
    19 Aug 2025 10:22 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:22 PM IST

    മ​ര​പ്പ​ട്ടി വി​സ​ർ​ജ്യം: ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ്​ ​ജ​സ്റ്റി​സി​ന്‍റെ സി​റ്റിംങ്​ നി​ർ​ത്തി​​വെ​ച്ചു

    മ​ര​പ്പ​ട്ടി വി​സ​ർ​ജ്യം: ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ്​ ​ജ​സ്റ്റി​സി​ന്‍റെ സി​റ്റിംങ്​ നി​ർ​ത്തി​​വെ​ച്ചു
    ​ഹൈകോടതിയിൽ ശല്യമുണ്ടാക്കിയ മരപ്പട്ടിയെ പിടികൂടിയപ്പോൾ

    കൊ​ച്ചി: രാ​ത്രി​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ന​രി​കി​ൽ ‘ശ​ല്യ​ക്കാ​ര​നാ​യ ഒ​രു വ്യ​വ​ഹാ​രി’​യെ​ത്തി. നേ​രം​വെ​ളു​ത്ത​പ്പോ​ൾ വ്യ​വ​ഹാ​രി​യു​ടെ വി​ഹാ​ര​വും വി​സ​ർ​ജ്യ​വും കാ​ര​ണം ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന്മാ​ർ മൂ​ക്കു​പൊ​ത്തി. ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ്​ ​ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ്തം​ഭി​പ്പി​ച്ച​ത് മ​ര​പ്പ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ത്രി മ​ര​പ്പ​ട്ടി​ക​ൾ കോ​ട​തി​ക്ക​ക​ത്ത്​ ക​യ​റി വി​സ​ർ​ജി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം കാ​ര​ണ​മാ​ണ്​ ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട​ത്. രാ​വി​ലെ ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബ​സ​ന്ത്​ ബാ​ലാ​ജി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്​ കേ​സു​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ദു​ർ​ഗ​ന്ധം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ആ​രാ​ഞ്ഞു.

    മ​ര​പ്പ​ട്ടി ശ​ല്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​യു​ടെ വി​സ​ർ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള കേ​സു​ക​ൾ മാ​ത്രം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ശേ​ഷം മ​റ്റു കേ​സു​ക​ൾ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി ബെ​ഞ്ച് സി​റ്റി​ങ് നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി മു​റി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും മ​ര​പ്പ​ട്ടി ക​യ​റു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​രു മ​ര​പ്പ​ട്ടി​യെ കെ​ണി​വെ​ച്ച് പി​ടി​ച്ച്​ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ന്റെ സീ​ലി​ങ്ങി​നു​ള്ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​പ്പ​ട്ടി​യെ ക​ണ്ട​ത്. സി.​സി ടി​വി​യി​ൽ മ​ര​പ്പ​ട്ടി​യെ ക​ണ്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ കെ​ണി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സി​റ്റിം​ഗ്​ തു​ട​രും. ​​​

    News Summary - Asian palm civet excrement: High Court suspends Chief Justice's sitting
