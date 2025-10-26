Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:39 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:39 PM IST

    ‘അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത പ്രഖ്യാപനം വലിയ നുണ, പങ്കെടുക്കരുത്’ -നടന്മാർക്ക് തുറന്ന കത്തുമായി ആശ പ്രവർത്തകർ

    'അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത പ്രഖ്യാപനം വലിയ നുണ, പങ്കെടുക്കരുത്' -നടന്മാർക്ക് തുറന്ന കത്തുമായി ആശ പ്രവർത്തകർ
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ മു​ക്ത സം​സ്ഥാ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​രു​തെ​ന്ന്‌ ന​ട​ന്മാ​രാ​യ മ​മ്മൂ​ട്ടി, മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ, ക​മ​ൽ​ഹാ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്‌ ആ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ തു​റ​ന്ന ക​ത്ത്‌. അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ മു​ക്ത പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​ലി​യ നു​ണ​യാ​ണെ​ന്നും ആ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക വ​ഴി ആ ​വ​ലി​യ നു​ണ​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ക​രാ​യി മാ​റും എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് കേ​ര​ള ആ​ശ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ വ​ർ​ക്കേ​ഴ്‌​സ്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ത്തെ​ഴു​തി​യ​ത്‌.

    ‘ഈ ​മ​ണ്ണി​ൽ മ​നു​ഷ്യോ​ചി​ത​മാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ എ​ട്ട​ര മാ​സ​മാ​യി രാ​പ​ക​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സ്ത്രീ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ. മൂ​ന്നു​നേ​രം ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​നി​ല്ലാ​ത്ത, മ​ക്ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത, മാ​ര​ക രോ​ഗം വ​ന്നാ​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ കെ​ൽ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത, ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ.

    233 രൂ​പ ദി​വ​സ​വേ​ത​നം വാ​ങ്ങു​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ൾ 26,125 ആ​ശ​മാ​ർ കൂ​ടി​യു​ള്ള ഈ ​കേ​ര​ളം അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ മു​ക്ത​മ​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ച്ഛ​വേ​ത​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​തെ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ മു​ക്ത പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ നു​ണ​യാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​പ​ട്യ​വും’. സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് പ​ടി​ക്ക​ൽ വ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്‌. ക​ത്ത്‌ ന​ട​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഇ-​മെ​യി​ൽ അ​യ​ച്ച​താ​യും സ​മ​ര സ​മി​തി നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

