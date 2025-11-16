Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:20 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:20 PM IST

    ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ ഇനിയും മികച്ച സ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണാനാകും -ശിവൻകുട്ടി

    Arya Rajendran and V Sivankutty
    തിരുവനന്തപുരം: മേയര്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ ഇനിയും മികച്ച സ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന്​ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. ആര്യക്ക്​ കോ‍ര്‍പറേഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സീറ്റ് നൽകാത്തത്​ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോട്​ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയെ എട്ടാം ക്ലാസിൽ ഇരുത്താനാകില്ലല്ലോയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോർപ്പറേഷനിൽ ഉള്ളൂർ വാർഡിൽ സി.പി.എമ്മിന്റെ വിമത സ്ഥാനാർഥിയെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ ആകുമ്പോൾ ഇത്തരം ചില അപശബ്ദം ഉണ്ടാകുമെന്നും ശിവന്‍കുട്ടി പ്രതികരിച്ചു.

    വിമതർ ജനാധിപത്യം തുടങ്ങിയ അന്നുമുതലുണ്ട്. 101 വാർഡുകളിലേക്ക്​ അത്ര സ്ഥാനാർഥികളെ മാത്രമല്ലേ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സീറ്റ് കിട്ടാത്ത ചിലർ വിമതരാകും. എന്നാൽ ബി.ജെ.പിയിൽ ഉള്ളത് പോലുള്ള കെടുതിയില്ലെന്നും ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.

    TAGS:Arya RajendranV Sivankutty
    News Summary - Arya Rajendran can still be seen in better positions -V Sivankutty
