Madhyamam
    ഗൗരിയമ്മ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന്​ പുറത്തായത്​ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പിണറായി; ‘സ്ത്രീക്ക്​ സ്വന്തം വ്യക്​തിത്വമുണ്ടെന്ന്​ പൊരുതി തെളിയിച്ച വ്യക്​തിത്വം’

    കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മ പുരസ്​കാരം അരുണാ റോയിക്ക്​ സമ്മാനിച്ചു
    Pinarayi Vijayan
    camera_altപിണറായി വിജയൻ

    തിരുവനന്തപുരം: കമ്യൂണിസ്റ്റ്​ പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ കരുത്തായ ഗൗരിയമ്മ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താവുന്ന അവസ്​ഥയുണ്ടായത്​ നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന്​ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ​കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏർ​​പ്പെടുത്തിയ ‘കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മ പുരസ്​കാരം-2025’ അരുണാ റോയിക്ക്​ സമ്മാനിച്ച്​ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

    ആ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഗൗരിയമ്മയെ സ്​നേഹിച്ചവരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. എന്തായാലും ഗൗരിയമ്മ വീണ്ടും പാർട്ടിയോട്​ സഹകരിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായി. അതാകട്ടെ പാർട്ടിയെ പ്ര​​ത്യേകിച്ചും ഇടതുപക്ഷത്തെ പൊതുവിലും സ്​നേഹിക്കുന്ന പുരോഗമന ശക്​തികൾക്കാകെ വലിയ സന്തോഷം പകർന്നു. പി. കൃഷ്ണപിള്ള, എ.കെ.ജി, ഇ.എം.എസ്​ തുടങ്ങിയ ഒന്നാം തലമുറ കമ്യൂണിസ്റ്റ്​ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗൗരിയമ്മക്ക്​ കഴിഞ്ഞു.

    ആ നിലക്ക്​ കേരളത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ്​ ​​​​​പ്രസ്​ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ വലിയ സംഭാവനയാണ്​ അവർക്കൊപ്പം നിന്ന ഗൗരിയമ്മ നൽകിയത്​. സ്ത്രീക്ക്​ സ്വന്തം വ്യക്​തിത്വമുണ്ടെന്ന്​ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ പൊരുതി തെളിയിച്ച വ്യക്​തിത്വമായിരുന്നു അവർ. അതിന്​ ശക്​തി പകർന്നത്​ കമ്യൂണിസ്റ്റ്​ ​​പ്രസ്ഥാനമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

