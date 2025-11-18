Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    18 Nov 2025 9:28 PM IST
    Updated On
    18 Nov 2025 9:28 PM IST

    കൃത്രിമ ഗർഭധാരണം: അണ്ഡം സൂക്ഷിക്കാൻ അനുമതിതേടി ട്രാൻസ്​ജെൻഡറിന്‍റെ ഹരജി

    Artificial insemination
    കൊച്ചി: കൃത്രിമ ഗർഭധാരണത്തിനായി അണ്ഡം സൂക്ഷിക്കാൻ അനുമതി തേടി ട്രാൻസ്​ജെൻഡറിന്‍റെ ഹരജി. അണ്ഡമെടുത്ത്​ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആവശ്യം നിരസിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്​ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ 28 കാരനാണ്​ ഹരജി നൽകിയത്​.

    ട്രാൻസ്ജെൻഡർമാർക്ക് കൃത്രിമ ഗർഭധാരണത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുന്ന അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്ടിവ് ടെക്നോളജി നിയമത്തിലെയും ചട്ടത്തിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ റദ്ദാക്കണമെന്നടക്കം ഹരജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    അതേസമയം, അവിവാഹിതനായ പുരുഷനും ട്രാൻസ്​ജെൻഡർമാർക്കും കൃത്രിമ ഗർഭധാരണത്തിന് അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന്​ വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയവും സത്യവാങ്​മൂലം നൽകി​. ജസ്റ്റിസ് ശോഭ അന്നമ്മ ഈപ്പൻ ഹരജി ഡിസംബർ ഒന്നിന് പരിഗണിക്കും.

    X