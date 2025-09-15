Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 7:38 AM IST

    വിവാദ കേസരി ലേഖനം; ബി.ജെ.പിയുടെ ‘അനുനയ ലൈനിൽ’ ആർ.എസ്​.എസിന്‍റെ തിരുത്ത് ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​

    Kesari weekly,Bjp
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക്രൈ​സ്ത​വ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​തി​രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ​മു​ഖ​വാ​രി​ക​യാ​യ കേ​സ​രി ലേ​ഖ​​ന​ത്തോ​ടെ, വോ​ട്ടു​ബാ​ങ്ക്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നു​ന​യ ലൈ​ൻ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ത​ള്ളി​യെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​കു​ന്നു. ക​ന്യാ​സ്ത്രീ അ​റ​സ്റ്റി​ല​ട​ക്കം രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ഹി​ന്ദു ഐ​ക്യ​വേ​ദി തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ തു​റ​ന്നെ​തി​ർ​ത്തി​രു​ന്നു.

    ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വം അ​റ​സ്റ്റി​നെ ത​ള്ളാ​തെ​യും കൊ​ള്ളാ​തെ​യും അ​യ​ഞ്ഞ നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്​ ‘മൃ​ദു​ന​യ’​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ​യും ഹി​ന്ദു ഐ​ക്യ​വേ​ദി​യു​ടെ​യും നി​ല​പാ​ട്. എ​ന്നാ​ൽ വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ജ​യി​ലി​ലെ​ത്തി​യും ക​ന്യാ​സ്​​​ത്രീ​ക​ളെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു​മെ​ല്ലാം അ​നു​ന​യ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍റെ ശ്ര​മം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​നെ​ല്ലാം ശേ​ഷ​വും ​‘ആ​ഗോ​ള മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ അ​റ​സ്റ്റ​ട​ക്കം ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ക്രൈ​സ്ത​വ രാ​ജ്യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വി​വാ​ദ ലേ​ഖ​നം മു​ഖ​വാ​രി​ക​യാ​യ കേ​സ​രി​യി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്​ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​നെ ത​ള്ളി​യെ​ന്ന കൃ​ത്യ​മാ​യ സൂ​ച​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    തൃ​ശൂ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വി​ജ​യ​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ക്രൈ​സ്​​ത​വ വി​രു​ദ്ധ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ള്ള ‘ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​റി​’​ന്‍റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​ത​ട​ക്കം സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ വ​ലി​യ ക​രു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ്​ ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ന്​ ശേ​ഷം മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ തു​റ​ന്നെ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന ബി.​ജെ.​പി​യാ​ക​ട്ടെ, ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​റ​സ്​​റ്റോ​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യെ​ങ്കി​ൽ, കേ​സ​രി ലേ​ഖ​ന​ത്തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലു​മാ​യി. അ​റ​സ്റ്റ്​ മ​റ്റൊ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണെ​ന്ന പി​ടി​വ​ള്ളി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ മു​ഖ​മാ​സി​ക​യി​ലാ​ണ് ലേ​ഖ​ന​മെ​ന്ന​ത്​ ​സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ വെ​ട്ടി​ലു​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ കേ​സ​രി​യി​ലെ ലേ​ഖ​ന​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി​ക്കെ​തി​രെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്​ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്.

    ചാ​യ​മെ​ത്ര തേ​ച്ചാ​ലും നീ​ല​ക്കു​റു​ക്ക​ന് കൂ​വാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന​ത് പോ​ലെ​യാ​ണ് സം​ഘ​പ​രി​വാ​റി​ന്‍റെ ക്രൈ​സ്ത​വ സ്നേ​ഹ​മെ​ന്ന്​ എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു. ​ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ൽ അ​ന്യാ​യ​മാ​യി ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ൾ മോ​ചി​ത​രാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പോ​യി​നി​ന്ന് ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ത്ത ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ മു​ഖ​മാ​ണ് അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കേ​ക്കു​മാ​യി ക്രൈ​സ്ത​വ ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​റി​ന​ട​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യു​ടേ​തെ​ന്ന് നി​ല​പാ​ട​റി​യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വം ഈ ​ലേ​ഖ​ന​ത്തെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണോ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യു​ടെ ചോ​ദ്യം. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​രെ​യും ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വം ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    Rajeev ChandrasekharRSSCongressKerala NewsBJP
    News Summary - article about Christian minorities in kesari
