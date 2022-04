ബീഡി വാങ്ങാൻ പണം നൽകാത്തതിന് യുവാവിന്റെ മൂക്കിടിച്ച് തകർത്ത സംഘത്തിലെ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊല്ലം: ബീഡി വാങ്ങാൻ പണം നൽകാത്തതിന് യുവാവിന്റെ മൂക്കെല്ലിടിച്ച് പൊട്ടിച്ച സംഘത്തിലെ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിലായി. ശക്തികുളങ്ങര മുത്തേഴത്ത് കിഴക്കേത്തറ കിഴക്കതിൽ ചന്തു (21) ആണ് പൊലീസ് പിടിയിലായത്​​. കഴിഞ്ഞ 23ന് ശരത് എന്ന യുവാവാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം ശബരി, ശ്യാം എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ചന്തുവിനെ കോയമ്പത്തൂരിൽനിന്നാണ് പൊലീസ്​ പിടികൂടിയത്. ഇയാൾക്കെതിരെ ശക്തികുളങ്ങര സ്റ്റേഷനിൽ വധശ്രമത്തിന് രണ്ട് കേസുകളും മോഷണത്തിന് ഒരു കേസും സ്​ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമത്തിന് ഒരു കേസും നിലവിലുണ്ട്.

ശക്തികുളങ്ങര ഇൻസ്​പെക്ടർ യു. ബിജുവി‍െൻറ നേതൃത്വത്തിൽ സബ് ഇൻസ്​പെക്ടർ ഐ.വി. ആശ, എ.എസ്.ഐ ഡാർവിൻ, സി.പി.ഒമാരായ മനീഷ്, ശ്രീജു എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പിടികൂടിയത്. ഇയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. Show Full Article

arrested for smashing the nose of a young man for not paying for a Cigarette