cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൊ​ടു​പു​ഴ: ധീ​ര​ജ് വ​ധ​ക്കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി നി​ഖി​ൽ പൈ​ലി​ക്ക് അ​റ​സ്റ്റു​വാ​റ​ന്‍റ്​​ പു​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് തൊ​ടു​പു​ഴ കോ​ട​തി. കേ​സ്‌ വി​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം ഹാ​ജ​രാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്‌ കോ​ട​തി വാ​റ​ന്‍റ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്‌. കു​റ്റ​പ​ത്രം വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴും നി​ഖി​ൽ പൈ​ലി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്‌ അ​റ​സ്‌​റ്റ്‌ വാ​റ​ന്‍റ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്‌. പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട​ണം എ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. കു​റ്റ​പ​ത്രം വാ​യി​ക്കാ​നാ​യി കേ​സ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. 2022 ജ​നു​വ​രി പ​ത്തി​നാ​ണ് കോ​ള​ജ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ത‍ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ ഇ​ടു​ക്കി ഗ​വ.​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ധീ​ര​ജ് രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ കൊ​ല്ല​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കേ​സി​ൽ എ​ട്ട്​ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

Show Full Article

News Summary -

Arrest warrant for Nikhil Paili, the first accused in the Dheeraj murder case