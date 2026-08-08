അർജുൻ ആയങ്കി ഒളിവിൽത്തന്നെ; എടപ്പാളിൽ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്; അഞ്ച് സഹായികൾ അറസ്റ്റിൽ

അർജുൻ ആയങ്കി ഒളിവിൽത്തന്നെ; എടപ്പാളിൽ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്; അഞ്ച് സഹായികൾ അറസ്റ്റിൽtext_fields
മലപ്പുറം/കൊച്ചി: നിയമപാലകരെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞുവരുന്ന അർജുൻ ആയങ്കി എടപ്പാളിൽ എത്തിയതായി പൊലീസിന് നിർണായക വിവരം ലഭിച്ചു. എടപ്പാളിലെ ഒരു റസ്റ്ററന്റിൽ കയറി ചായയും ഭക്ഷണവും കഴിക്കുന്ന അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഒളിവിൽ കഴിയാൻ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടത്ര സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുത്ത അഞ്ച് പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. തിരൂർ ഡിവൈ.എസ്.പി എ.എം.സിദ്ദീഖിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രത്യേക പരിശോധനയിലാണ് സഹായികൾ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
അർജുൻ ആയങ്കി വിഷയത്തിൽ നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടികളും പൊലീസ് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. അർജുനെതിരെ തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പൊലീസിന് ഔദ്യോഗിക നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും, റൗഡികൾ പലതും സംസാരിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അപകീർത്തികരമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ച സംഭവത്തിൽ അർജുൻ ആയങ്കിക്കെതിരെ വീണ്ടും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. മനോജ് ജോസ് ആഴകത്ത് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പൊലീസാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അപമാനിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പർധയും ലഹളയും ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രതി പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത് എന്നാണ് എഫ്.ഐആറിലുള്ളത്. ഒളിവിൽ പോകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനെതിരെ ഈ കുറിപ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനായി പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടും ഇതുവരെ ആയങ്കിയെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ, പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഓരോ നീക്കങ്ങൾക്കും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ അർജുൻ മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട്.
അർജുൻ ആയങ്കിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആലുവ റൂറൽ എസ്പി കെ.എസ്.സുദർശന്റെ നിർദേശാനുസരണം മൂവാറ്റുപുഴ ഡിവൈ.എസ്.പി. കെ.ആർ.മനോജിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 11 അംഗ സ്പെഷൽ സ്ക്വാഡ് രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഊന്നുകൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ബി.എസ്.ആദർശ്, എ.ഷൈൻകുമാർ, രണ്ട് എസ്ഐമാർ, രണ്ട് എ.എസ്. ഐമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നിലവിൽ പ്രതിക്കായുള്ള തെരച്ചിലിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
അർജുൻ ആയങ്കിയും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രതികളായ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആയങ്കി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കെതിരെ വെല്ലുവിളി സന്ദേശം കുറിച്ചത്. താൻ വളർന്നപാർട്ടി വേറെയാണെന്നുംമറ്റും ആയങ്കി കുറിച്ചിരുന്നു. അധിക്ഷേപ പരാമർശങ്ങളും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും അശ്ലീല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെല്ലുവിളി പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത അർജുൻ ആയങ്കിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് കണ്ണൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്നാണ് കണ്ണൂർ സൈബർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്.
സംസ്ഥാന പൊലീസ് സേനയെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയും വെല്ലുവിളിച്ച അർജുൻ ആയങ്കി കേസ് നടത്താൻ പണമില്ലെന്നും ഗൂഗ്ൾ പേയിലൂടെ സഹായിക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമമായ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് ഗൂഗ്ൾ പേ ക്യു.ആർ കോഡ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസ് നടത്താനുള്ള ഫണ്ടിലേക്ക് ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്തും കൂടി പിന്തുണക്കുക എന്നും സ്റ്റോറിയിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് ഞാനിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുൻ ആയങ്കി സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, അർജുൻ ആയങ്കി കാറിൽ പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസ കടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. സഹോദരൻ അഖിൽ ആയങ്കിയുടെ കൂടെ അർജുൻ സഞ്ചരിച്ച കാർ ടോൾ പ്ലാസ കടക്കുന്ന സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്.
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