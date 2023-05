ആശങ്ക വേണ്ട, അരിക്കൊമ്പൻ റേഞ്ചിലെത്തി; നിലവിൽ കേരള-തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കുമളി: അരിക്കൊമ്പൻ കാട്ടാനയിൽ ഘടിപ്പിച്ച റേഡിയോ കോളറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ വീണ്ടും ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് തടസപ്പെട്ട സിഗ്നൽ വനം വകുപ്പിന്‍റെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത്.

പത്തോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതുപ്രകാരം കാട്ടാന കേരള-തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ വനമേഖല വഴിയാണ് നിലവിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഉച്ച മുതലാണ് പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിൽ എത്തിച്ച അരിക്കൊമ്പനിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നത് തടസപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ വണ്ണാത്തിപ്പാറ ഭാഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന കാട്ടാനയുടെ സഞ്ചാരപഥത്തെ കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉയർന്നു. ഇടതൂർന്ന വനവും മേഘാവൃത കാലാവസ്ഥയും കാരണം റേഡിയോ കോളറിലെ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നത് വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Show Full Article

Arikomban reached the range; Currently elephant is on the Kerala-Tamil Nadu border