Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപിച്ചിയും മുല്ലയും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 4:57 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 4:57 PM IST

    പിച്ചിയും മുല്ലയും വിറ്റതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം, പൂവെട്ടുന്ന കത്രിക കൊണ്ട് നെഞ്ചിൽ കുത്തി; കട്ടപ്പ ഒളിവിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    നെടുമങ്ങാട്ടെ പൂ വിൽക്കുന്ന കടയിലാണ് സംഭവം
    പിച്ചിയും മുല്ലയും വിറ്റതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം, പൂവെട്ടുന്ന കത്രിക കൊണ്ട് നെഞ്ചിൽ കുത്തി; കട്ടപ്പ ഒളിവിൽ
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: വിൽപനയെച്ചൊല്ലി പൂക്കടയിലുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കുത്തേറ്റു. പൂവെട്ടുന്ന കത്രിക കൊണ്ട് നെഞ്ചിലാണ് കുത്തിയത്. നെടുമങ്ങാട് -കച്ചേരി ജങ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടയിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് സംഭവം.

    തമിഴ്നാട് തെങ്കാശി ആലംകുളം സ്വദേശി അനീസ് കുമാറിനാണ് കുത്തേറ്റത്. രാജൻ എന്നയാളുടെ ഉടവസ്ഥതയിലാണ് കട. പിച്ചിയും മുല്ലയും വിറ്റതിനെച്ചൊല്ലി കടയുടമ രാജനുമായി തർക്കം ഉടലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ കടയിലെ ജീവനക്കാരനായ കട്ടപ്പ കുമാർ എത്തി കത്രിക എടുത്ത് അനീസ് കുമാറിനെ കുത്തുകയായിരുന്നു.

    പരിക്കേറ്റ അനീസ് കുമാറിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അനീസിന്‍റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുത്തിയ കട്ടപ്പ ഒളിവിലാണ്. കടയുടമ രാജനെ നെടുമങ്ങാട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:stabbingCrime Newsjasmine
    News Summary - Argument over selling peaches and jasmine, man stabbed in the chest
    Similar News
    Next Story
    X