Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅർജന്റീന-ബ്രസീൽ ആരാധകർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 July 2026 2:51 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 2:58 PM IST

    അർജന്റീന-ബ്രസീൽ ആരാധകർ തമ്മിലുള്ള തർക്കം അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചു; വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി മർദിച്ചതായി പരാതി

    text_fields
    bookmark_border
    ജനൽ ചില്ലുകളും ബൈക്കും അടിച്ചുതകർത്തു
    അർജന്റീന-ബ്രസീൽ ആരാധകർ തമ്മിലുള്ള തർക്കം അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചു; വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി മർദിച്ചതായി പരാതി
    cancel

    കോഴിക്കോട്: ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോൾ ടീം ആരാധകർ തമ്മിലുള്ള തർക്കം അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചതായി പരാതി. അർജന്റീനയുടെയും ബ്രസീലിന്റെയും ആരാധകരാണ് തമ്മിലടിച്ചത്. കുറ്റിക്കാട്ടൂർ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഷാനിസാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ 16ാം തീയതി കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂരാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

    ‘വേൾഡ് കപ്പ് 2026’ എന്ന പേരിൽ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ മേഖലയിലെ വാട്‌സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ ഉണ്ടായ തർക്കം മുറുകിയതാണ് പിന്നീട് പരസ്പര ആക്രമണത്തിന് കാരണമായത്. പിന്നീട് രാത്രിയിൽ അർജന്റീന ഫാൻസ് ആയ രണ്ടുപേർ മുഹമ്മദ് ഷാനിസും സുഹൃത്തും താമസിക്കുന്ന കുറ്റിക്കാട്ടൂരിലെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി സാധനങ്ങൾ അടിച്ചുകതകർക്കുകയും ഇരുവരെയും മർദിക്കുകയുമായിരുന്നു. വീടിനുമുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട ബൈക്ക് തകർത്തിട്ടുണ്ട്. വീടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകളും മറ്റും അടിച്ചുതകർത്തതായും മർദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:complaintViolenceKuttikkattoorFIFAWorldCupKerala NewsCrime
    News Summary - Argument between Argentina and Brazil fans escalates into violence; complaint of home invasion and beating
    Similar News
    Next Story
    X