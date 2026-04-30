    date_range 30 April 2026 10:45 PM IST
    date_range 30 April 2026 10:46 PM IST

    ഭാര്യയുമായി തര്‍ക്കം: പരിഹരിക്കാനെത്തിയ അമ്മാവനെ കുത്തി; തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച പിതാവിനെ തല്ലിക്കൊന്നു

    ഭാര്യയുമായി തര്‍ക്കം: പരിഹരിക്കാനെത്തിയ അമ്മാവനെ കുത്തി; തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച പിതാവിനെ തല്ലിക്കൊന്നു
    മ​രി​ച്ച തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം

    വെ​ള്ള​റ​ട: വി​വാ​ഹ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ത​ർ​ക്കം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ അ​മ്മാ​വ​ന് കു​ത്തേ​റ്റു. അ​മ്മാ​വ​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പി​താ​വി​നെ ക​സേ​ര​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്നു. അ​മ്പൂ​രി തു​ടി​യാം​കോ​ണം കൂ​ര​ല്ലൂ​ര്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം(62) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. മ​ക​ൻ ഷാ​നു തോ​മ​സ്(30) ആ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. അ​മ്മാ​വ​ന്‍ വ​ര്‍ഗീ​സി​ന് (50) ക​ത്തി വീ​ശി​ല്‍ സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു മ​ണി​ക്കാ​ണ് സം​ഭ​വം. തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം പൊ​ലീ​സ് കാ​ര​ക്കോ​ണം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് മോ​ര്‍ച്ച​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    ഷാ​നു​വി​ന്റെ​യും ഭാ​ര്യ മ​രി​യ​യു​ടെ​യും ര​ണ്ടാ​മ​ത് വി​വാ​ഹ വാ​ര്‍ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ന്ന​ത്. ഷാ​നു കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ല്‍ മ​സാ​ജ് സെ​ന്റ​ര്‍ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഭാ​ര്യ ലാ​ബ് ടെ​ക്‌​നീ​ഷ്യ​നാ​ണ്. വി​വാ​ഹ വാ​ര്‍ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. വി​വാ​ഹ വാ​ര്‍ഷി​ക പാ​ര്‍ട്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ് രാ​ത്രി ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പി​രി​ഞ്ഞു പോ​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഷാ​നു തോ​മ​സും ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യി വാ​ക്കേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം അ​റി​യി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച് വ​ര്‍ഗീ​സ് ഉ​ട​നെ​ത്തി വ​ഴ​ക്ക് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​തോ​ടെ ഷാ​നു പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യി ക​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് വീ​ശി. നെ​ഞ്ചി​ന് കൈ​ക്കും തോ​ളി​നു​മാ​ണ് പ​രി​ക്ക്. ത​ർ​ക്കം അ​മ്മാ​വ​നെ അ​റി​യി​ച്ച​തി​ല്‍ അ​രി​ശം പൂ​ണ്ട ഷാ​നു പി​താ​വ് തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാ​മി​നെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​സേ​ര​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ചു വീ​ഴ്ത്തി. ബ​ഹ​ള​വും ഒ​ച്ച​പ്പാ​ടും കേ​ട്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ഓ​ടി​കൂ​ടി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വെ​ള്ള​റ​ട എ​സ് .ഐ. ​പ്ര​ജീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍, സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ ജി​ജു, അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍, അ​നീ​ഷ്, ദീ​പു കു​മാ​ര്‍, വി​ഷ്ണു, സ​തീ​ഷ്, ജെ​സീം അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം ഷാ​നു തോ​മ​സി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി.

    TAGS:Kerala PoliceDeath CaseKerala NewsCriem News
    News Summary - Argument with wife: Uncle stabbed when he tried to resolve the matter; father beaten to death when he tried to stop him
    Similar News
    Next Story
    X